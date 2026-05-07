Zašto Hrvati dugo ostaju s roditeljima? 'Zakonski bi trebalo zabraniti da nakon 30. žive s mamom i tatom'

Hrvatska je lani imala treći najveći rast cijena nekretnina u Europi, a mladi Hrvati napuštaju roditeljski dom tek s 31 ili 32 godine po čemu smo najlošiji u Europi. Europski je prosjek 26 godina.

Udio rate kredita u plaćama posljednjih se godina rapidno smanjuje, ali problem je rast cijene nekretnina - poruka je s godišnjeg okupljanja ekonomista u Opatiji. I dok mladi sve teže dolaze do vlastitih nekretnina, iznenađuje podatak da se 60 do 70 posto kupoprodaja stanova plaća gotovinom, i to putem nasljedstva, doznaka iz inozemstva ili na druge načine, poručuju iz Udruge banaka i nude rješenja za priuštivo stanovanje.

U našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas: "Do kada ste živjeli s roditeljima i zašto".

"Još uvijek živim i dobro mi je", kaže Ivana Matas.

Gledateljica Diana kaže da je u roditeljskom domu bila do 14. godine i onda otišla na školovanje. "Roditeljima sam uvijek dolazila i pomagala. Da ih bar danas imam", dodaje.

Mershia Jahić je sa svojima živjela do dvadeset i prve godine. A onda je, kaže, dignula kredit, kupila stan, udala se i odselila. "Nije bilo lako, ali nijedan trenutak nisam požalila", ističe.

"Zakonski bi trebalo uvesti da osobe starije od 30 godina ne smiju živjeti s mamom i tatom", predlaže Ana Mrdaković.

Danica Holetić kaže da je s majkom živjela do njezine smrti jer je bila bolesna i nije se mogla brinuti za sebe.

"Svu djecu koja su normalna, koja rade i privređuju, brinu o svemu zajedno sa roditeljima, neka žive zauvijek ili do kada žele. One koji zamjene noć za dan i žive na grbači roditelja, odmah istjerati iz doma, bez obzira koliko im bilo teško i koliko ih voljeli, jer od takvih nikada dobro neće doživjeti", smatra Zvjezdana Ružđak.