Potpuni kaos! Ljudi sa štakama i koferima preskakali preko pruge: 'Skoro sam poginula'

Vožnja vlakom na relaciji Koprivnica - Zagreb za ove je putnike bila prava avantura. Prva prepreka presjedanje u Dugom Selu, a druga - mnogo opasnija - prelazak preko tračnica. Za starije, one sa štakama i koferima, osobito izazovno pa su neki čak i pali.

"Pa to je nenormalno što rade od nas. Evo, sad nemaš kud prijeći, neki dan je bio tamo prijelaz, a sad je ovdje. Tko zna za koliko dana će biti na drugom mjestu, to je nenormalno što se radi. Trebaju postaviti jedan lijepi pristup da ljudi mogu doći i prijeći, a ne da skačeš po rupama, po kamenju. Skoro sam poginula jer moram prijeći", kaže Manda Novosel Gornjak.

"Neprestana kašnjenja, neadekvatni prijelazi, nesigurni, tako da prestrašno jednom riječju", kaže Iva Matijanović Šramek.

"Ovo je kaos čitavi. Ja sam danas iz Zagreba došla do tuda, isto zakašnjenje, ne znaš gdje, kuda, užas", kaže Nada Krešić.

Incident na kolodvoru

Ovaj prizor dogodio se jutros oko 8 sati, a iz HŽ-a kažu da su zbog radova na dionici između Dugog Sela i Sesveta putnici obaviješteni o prelasku u drugi vlak koji je do Zagreba kretao ranije. Tvrde i da ih je prometnik upozorio na "koridor" odnosno put kojim s jednog kolosijeka mogu stići na drugi.

"Nažalost zbog velikog broja putnika, a koji redovito ne silaze u kolodvoru Dugo Selo, kada su prvi putnici krenuli poprečno preko kolosijeka, ostali su ih unatoč upozorenjima i usmjeravanju na ''koridor'' nastavili slijediti", poručuju iz HŽ Infrastrukture.

Pa nakon ovog incidenta - iz HŽ-a najavljuju da će za siguran prolaz staviti dodatne putokaze, trakom ograditi perone i putem razglasa putnike upozoravati na sigurno kretanje.

Mnogo je problema za putnike

No, za njih problema je više.

"Ne može se izračunati kad će vlak doći, otići tako da ujutro moram krenuti dva sata prije posla da ne bi zakasnio, a popodne krenem pa kad dođem", kaže Krešo Urek.

"Ja bih sad otišla tamo popiti kavu, ali ne čuje se najava vlaka. I onda baš moraš tamo stajati i čekati", kaže Ljubica Mandić.

"Ja sam neki dan stajala sat i pol vremena, meni je kičma otišla 99 posto, ja sam se plačući vratila kući", kaže Manda Novosel Gornjak.

Kroz dan prođe 20 tisuća putnika

Dugo Selo jedan je od najprometnijih kolodvora u zemlji - kroz njega na dan prođe oko 140 putničkih vlakova s 20 tisuća putnika. Svi jedva čekaju da radovi konačno završe.

"Mora tako da bude, proći će i to", kaže Marija.

"Nije dobro za nas putnike, ali to se mora napraviti", kaže Ferdo Marušić.

"Ima nade da bude nekaj lijepo, jednog dana. Ima nade, samo sporo ide dosta. Treba čekati", poručuju Marica i Lili iz Zagreba

Čekati bi trebali do kraja mjeseca kada se, kako poručuju iz HŽ-a, očekuje normalizacija prometa na relaciji Vrbovec-Zagreb.