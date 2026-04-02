Nesigurnost na tračnicama u susjedstvu: Vlak iskočio iz tračnica, raste zabrinutost

Putnički vlak na relaciji između Subotice i grada Segedina u Mađarskoj odmah nakon napuštanja početne postaje iskočio je iz tračnica, no u incidentu nije bilo ozlijeđenih, objavio je vojvođanski portal na mađarskom jeziku Pannon RTV.

Nesreća se dogodila u blizini subotičke tvornice "Pionir" na izlazu iz grada i vjerojatno ju je uzrokovao kvar na skretnici. Prema dostupnim informacijama, vlak se nije prevrnuo već je došlo do djelomičnog iskliznuća, a putnici su nakon dugog čekanja putovanje u Mađarsku nastavili organiziranim autobusnim prijevozom.

"Svi su bili uplašeni u trenutku iskakanja vlaka", rekao je novinarima Pannon RTV-a njihov kolega, koji je bio među putnicima. Službene potvrde o incidentu s vlakom koji svakodnevno prometuje između najvećih gradova sjeverne Vojvodine i južne Mađarske još nema.

Problemi sa željeznicama u regiji?

Isti dan su nešto ranije, neovisno o ovom događaju, Infrastruktura željeznice Srbije priopćile da je željeznički promet na brzoj pruzi Beograd-Subotica, koja je nedavno obnovljena kao i tračnice na relaciji Subotica-Segedin, siguran, kvalitetan i efikasan.

Infrastruktura je navela da je brza pruga puštena u promet nakon provedenih testiranja i izdavanja certifikata kojim se potvrđuje usklađenost s europskim normama i TSI specifikacijama interoperabilnosti. Pojedini vojvođanski mediji podsjećaju kako se incident u Subotici događa u osjetljivom trenutku za željeznički sustav u Srbiji, nakon pada nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, koji je izazvao snažan javni pritisak zbog pitanja sigurnosti infrastrukture, odgovornosti i nadzora nad javnim poduzećima.

Unatoč uvjeravanjima mjerodavnih tijela da se promet odvija u skladu s propisanim sigurnosnim standardima te da se infrastruktura redovito održava i modernizira, pojedini stručnjaci i dio javnosti upozoravaju na sigurnosne probleme i netransparentno upravljanje.

Nesiguran željeznički promet

Mediji u ovome kontekstu ističu i kako je propao pokušaj državnoga vodstva Srbije i Mađarske da brzim vlakovima od 160 kilometara na sat povežu Beograd i Budimpeštu prije 12. travnja kada se održavaju izbori u Mađarskoj.

Kako se navodi u priopćenju mađarskog Ministarstva građevinarstva i prometa, koje prenosi mađarski "Teleks", puštanje ove relacije u rad se najranije može očekivati tijekom ljeta, iako novi ciljni datum nije naveden.

U kontekstu sigurnosti željezničkog sustava u Srbiji Radio slobodna Europa (RSE) je 12. rujna 2025. objavio dokument u kojem se navodi da je pet postaja na dionici Subotica – Novi Sad proglašeno nesigurnima.

Kako pokazuje dokumentacija do koje je po zakonu došao RSE, građevinska inspekcija je u nenajavljenoj kontroli otkrila da su stanični objekti u mjestima Subotici, Kisaču, Bačkoj Topoli, Naumovićevu i Žedniku sigurnosno rizični, da je rekonstrukcija rađena mimo građevinskih dozvola i bez statičkih proračuna.

Nesreća na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 1. studenog 2024, kada je poginulo 16 osoba, pokrenula je val građanskih prosvjeda koji i danas traju.

