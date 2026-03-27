Šok u vlaku za Zagreb, zbog nevremena putovali na posao pet sati! 'Nije mi jasno...'

Olujno nevrijeme u petak ujutro uzrokovalo je poteškoće u željezničkom prometu diljem Hrvatske, a putnici su u vlaku 4103 koji prometuje od Duge Rese do Zagreba proveli više od pet sati!

Čitatelj Net.hr-a nam priča da je vlak, koji inače s polaznog kolodvora kreće u 5.26 sati, isprva bio posve redovit, no problemi su ih dočekali oko 6.30, po dolasku na kolodvor Zdenčina.

Kondukter je tada krenuo u oblizak vagona i poručio da je na prugu palo drvo te da daljnjeg ne mogu krenuti prema Zagrebu. Nije znao precizirati koliko će točno stajati u mjestu, no teško da je itko očekivao da će vlak koji, u Zagreb treba biti točno u 7.00, na odredište stići tek poslije 11.00 sati.

Zaglavili usred nevremena

"Sjedili smo unutra dok je oko nas padala jaka kiša i puhao vjetar, a onda se oko 7.20 pojavilo vozilo s radnicima koji su valjda trebali očistiti prugu. Prošli su naš vlak i nastavili naprijed, a onda smo za dvadesetak minuta vidjeli da se vraćaju natrag", govori nam čitatelj i ističe da su putnici pomislili da su njihovi problemi riješeni.

Međutim, nije bilo tako - vlak se i dalje nije pomicao. Ubrzo je pored njih još jednom, treći put, prošlo vozilo s radnicima i bacilo ih u očaj. Iako im nitko nije mogao sa sigurnošću potvrditi o čemu je riječ, mnogi su pretpostavili da je došlo do novog pada stabla koje zahtijeva intervenciju.

Autobusi stigli nakon tri sata

Čitatelj nam navodi da su neki odlučili izaći i pokušati se osobnim automobilom ili taksijem vratiti u smjeru Karlovca. Dodaje i da se na pruzi odjednom i zagužvalo, jer je iza njih stigao i drugi vlak, koji pak vozi od Ogulina do Zagreba te je također bio pun ljudi koji idu na posao. Isto tako, na kolodvoru je od ranije stajao jedan teretni vlak koji je također čekao polazak.

"Već je prošlo 9.00 kada je kondukter konačno rekao da po nas šalju autobuse", ističe čitatelj i dodaje da su busevi do Zdenčine pristigli oko 9.40 sati. Preostali putnici, od kojih su mnogi u vlaku već bili više od tri sata, tada su dobili dvije opcije. Mogli su se ukrcati u autobuse i otići prema Zagrebu, ili ostati u vlaku, kojeg je strojovođa u međuvremenu okrenuo u smjeru iz kojeg su ranije došli, i vratiti se prema Karlovcu.

"Nikako mi jasno zašto ranije nisu mogli okrenuti vlak i barem dati mogućnost ljudima da se vrate", govori nam čitatelj, koji se pak ukrcao na jedan od autobusa. Njega i ostale putnike odvezli su do kolodvora Hrvatski Leskovac, gdje ih je čekao novi vlak kojim su konačno stigli do Zagreba. Tada je već prošlo 11, govori nam čitatelj i dodaje da je na posao kasnio više od tri sata.

Poremećaji diljem Hrvatske

Podsjetimo, HŽ Putnički prijevoz obavijestio je putnike da su zbog nevremena za promet zatvorene dionice pruga Rijeka – Moravice, Bjelovar – Sv. Ivan Žabno, Hrvatska Dubica – Novska te Horvati – Zdenčina.

Čini se da je najgore na relaciji Rijeka - Moravice - Rijeka, gdje zbog velikih zapuha, oštećenja kontaktne mreže i snijega na cestama uopće nije moguće organizirati zamjenski autobus. Drugdje putnike prevoze autobusi i to prema uputama koje je HŽ objavio na svojim stranicama:

Na relaciji Zdenčina – Hrvatski Leskovac – Zdenčina putnici se prevoze autobusima. Zbog posljedica nevremena otkazuje se vlak 4059 (Ogulin 10.00 – Zagreb GK 12.34)

Zbog posljedica nevremena otkazuje se i vlak 932 (Bjelovar 8.52 – Zagreb GK 10.27). Putnici vlaka 932 bit će prevezeni vlakom 984 (Bjelovar 11.17 – Gradec stj. 11.49) nakon čega presjedaju na vlak 2208 (Gradec stj. 11.58 – Zagreb GK 12.57). Otkazuje se i vlak 2311 (Zagreb GK 10.54 – Gradec stj. 11.55) zbog čega će putnici biti prevezeni vlakom 2205 (Zagreb GK 11.06 – Gradec stj. 12.07)

Putnici vlaka 210 (Vinkovci 8.10 – Novska 10.23 – Popovača 11.11 – Zagreb GK 12.50 – Rijeka 18.13) bit će prevezeni autobusima između kolodvora Novska i Popovača

Zbog velikih snježnih zapuha vlak 520 (Split 7.54 – Perušić 12.19 – Zagreb GK 16.04) zaustavit će se u kolodvoru Perušić zbog čekanja na čišćenje pruge

Gradsko-prigradski prijevoz na relaciji Dugo Selo – Zagreb GK – Savski Marof odvija se otežano i uz kašnjenja

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li put vlakom od Zagreba do Splita umjesto osam uskoro trajati pet sati?