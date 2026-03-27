Dio A1 zatvoren zbog olujnog vjetra, nema nastave u Zagrebu. Palo ogromno drvo: 'Izgleda opasno'

Jak vjetar i vremenske neprilike stvaraju probleme diljem zemlje, a otežan je i promet.

Jak vjetar puše u priobalju i zabrane su za pojedine skupine vozila, izvijestio je u petak Hrvatski autoklub (HAK). Zbog snijega i zimskih uvjeta vožnje u Gorskom kotaru i Lici ograničenja su za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama (opširnije u izvješću). Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje.

Zatvoren dio A1 za sva vozila

Drvo palo na Maksimirsku cestu u Zagrebu

Nema nastave u Zagrebu

6.47 - Zbog lošeg vremena u petak je otkazana nastava u svim školama u Zagrebu, javljaju nam roditelji, kojima je stigla službena obavijest. Više čitajte OVDJE.

Crveno upozorenje na snazi

6.32 - Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upalio je crveni meteoalarm za dio zemlje, gdje se očekuje jak olujni sjeverni i sjeveroistočni vjetar s orkanskim udarima.

Crveno upozorenje trenutačno je upaljeno za Zagrebačku, Gospićku i Riječku regiju te Velebitski kanal.

"Poduzmite mjere za samozaštitu. Postoji rizik za osobnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Očekuju se rasprostranjena oštećenja konstrukcija, prekid prometa i prekid opskrbe energijom", apeliraju iz DHMZ-a.

U ostatku zemlje na snazi je žuto upozorenje na snijeg, osobito u gorju te leda na cestama i pločnicima.

Zatvoren dio A1 za sva vozila

6.25 - Zbog olujnog vjetra autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje zatvorena je za sve skupine vozila, objavio je HAK u petak.

U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Trenutačno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione sprikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primirju i Dalmaciji i obratno, zbog zimskim uvjeta na autocesti A6 između Bosiljeva i Kikovice, državnoj cesti DC3 kroz Gorski kotar, autocesti A1 između Ogulina i čvora Rovanjska te DC1 kroz Liku.

Nema slobodnih mjesta na odmorištima gdje se isključuju teretna vozila pa HAK vozačima savjetuje da ne kreću na put dok neće imati informaciju da su ceste otvorene i prohodne.

I dalje jak vjetar

6.20 - Jak vjetar nastavlja puhati u glavnom gradu Hrvatske, žale se čitatelji. "Spremam se doći na posao, udari vjetra su brutalni", kaže nam.

Veliko drvo palo na Maksimirsku cestu: 'Izgleda opasno'

6.10 - Veliko drvo palo je u noći na petak na Maksimirsku cestu. Čitateljica, koja nam je poslala fotografije, kaže kako u tom trenutku nije bilo ni vatrogasaca ni drugih hitnih službi. "Počupalo je kablove struje, tramvaji ne voze niti u jednom smjeru. Ne mogu ni auti, kablovi vise dolje prema tračnicama", posvjedočila je za Net.hr. Kaže - "dosta se opasno čini".

POGLEDAJTE VIDEO: Potopljena riva, mećava u Lici, oluja u Zagrebu: Hrvatska na šesti dan proljeća kao Snježno Kraljevstvo