'PRVI PUT U ŽIVOTU' /

Hrvate preplašilo žestoko nevrijeme: 'Nisam spavala cijelu noć'

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: 'Je li vas nevrijeme preplašilo?' U nastavku donosimo neke od vaših odgovora koje ste podijelili na Facebook stranici net.hr-a

27.3.2026.
17:19
Snijeg je stigao i u Dalmaciju. Nekoliko centimetara ga je palo na višim dijelovima planine Svilaje, ali i okolici Sinja i Imotskog gdje i dalje pada. Ceste su prohodne, a poljoprivredne kulture su pod snijegom.

"Nije neobično, ovo je malo za naše područje koliko ođe zna napadati snijega. U ovo doba zna biti pola metra snijega ...bezveze doć", rekao je Ivan Musle iz Muslima.

"Cesta je suha, lipo uredno. Nema nikakve gužve, mi smo iz Splita, a došli smo ovdje na groblje. To je sve što mogu. A počela je susnježica ovdje kad smo mi skrećali", rekla je Splićanka Marija Domazet.

Je li vas nevrijeme preplašilo?

A u našoj redovnoj rubrici pitali smo i vas: "Je li vas nevrijeme preplašilo?"

Evo nekih vaših odgovora:

"Prvi put u životu! Ovo još nisam doživjela. Neprospavana noć iza mene", rekla je Marica, dok je Emina ispričala: "Više me preplašilo agresivno upozorenje".

"Bilo je očekivano, nažalost. Prognoze su danima upozoravale na ovakav scenarij", objasnio je Ivan.

"Nisam spavala cijelu noć! Imam 38 godina i ne sjećam se da je ikad bilo ovako u Zagrebu, a ne sjeća se ni moja mama", ispričala je Ivana.

"Nije ugodno, no protiv prirode se ne možemo boriti", rekla je Jasenka.

Nevrijeme, Hrvatska, Dalmacija, Snijeg, Vjetar
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
