Hrvate preplašilo žestoko nevrijeme: 'Nisam spavala cijelu noć'

Snijeg je stigao i u Dalmaciju. Nekoliko centimetara ga je palo na višim dijelovima planine Svilaje, ali i okolici Sinja i Imotskog gdje i dalje pada. Ceste su prohodne, a poljoprivredne kulture su pod snijegom.

"Nije neobično, ovo je malo za naše područje koliko ođe zna napadati snijega. U ovo doba zna biti pola metra snijega ...bezveze doć", rekao je Ivan Musle iz Muslima.

"Cesta je suha, lipo uredno. Nema nikakve gužve, mi smo iz Splita, a došli smo ovdje na groblje. To je sve što mogu. A počela je susnježica ovdje kad smo mi skrećali", rekla je Splićanka Marija Domazet.

Je li vas nevrijeme preplašilo?

Evo nekih vaših odgovora:

"Prvi put u životu! Ovo još nisam doživjela. Neprospavana noć iza mene", rekla je Marica, dok je Emina ispričala: "Više me preplašilo agresivno upozorenje".

"Bilo je očekivano, nažalost. Prognoze su danima upozoravale na ovakav scenarij", objasnio je Ivan.

"Nisam spavala cijelu noć! Imam 38 godina i ne sjećam se da je ikad bilo ovako u Zagrebu, a ne sjeća se ni moja mama", ispričala je Ivana.

"Nije ugodno, no protiv prirode se ne možemo boriti", rekla je Jasenka.