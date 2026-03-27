Kaos u Korenici! Popadali dalekovodi, vozači smetaju ralicama: 'Parkirališta nisu prioritet'

I u Lici je mjestimice palo i više od pola metra snijega. U Korenici uključujemo Nikolinu Radić. Nikolina, kakvo je stanje na terenu sada?

Što se tiče mjerenja visine snijega, trenutno ga je na Plitvičkim jezerima negdje oko metar. U Korenici, gdje se mi sada nalazimo, je već 80 centimetara. Ovdje imaju velikih problema s nedostatkom električne energije odnosno, s palim vodovima dalekovoda tako da dio ralica mora pomagati HEP-ovim radnicima kako bi se ponovno uspostavila električna mreža. Naime, negdje oko 500 kućanstava trenutno nema električne energije - to su rubni dijelovi Korenice, ali isto tako i sela oko Plitvičkih jezera.

Osim toga, problem na cestama ponovno rade nesavjesni vozači zbog koji je nekoliko puta došlo do zastoja, ralica ne bi mogla proći. Bilo je spašavanje jedne trudnice koja je otišla na porod u Ogulin. Isto tako je jedna obitelj spašena iz snijega - tamo je bilo četvero djece, među njima najmlađe ima godinu dana.

Trenutno je zatvorena cesta od Korenice prema Plitvičkim jezerima, dok se ne pomaknu vozila koja smetaju.

Koje su ključne upute i savjeti stanovnicima, ali i vozačima?

Osim ponavljanja da se ne ide na put ako se zaista ne mora, u Korenici apeliraju na stanovnike da ne izlaze na cestu jer na cesti doslovno smetaju ralicama. Ralice moraju prolaziti zbog hitnih slučajeva, zbog intervencija, pomaganja HEP-ovcima. U ovom trenutku isto tako mole za strpljenje i da ljudi ne zovu da se odtrpavaju parkirališta jer u ovom trenutku parkirališta nisu prioritet nego zaista glavni cestovni koridori.

Mi smo došli cestom od Gračaca preko Udbine ovamo do Korenice. U Gračacu nema snijega, od Udbine do Korenice je snježna vijavica - tamo gdje se očisti cesta, vijavica za par minuta nanese snijeg. Dijelovi kolnika su i promrzli, tako da je opasnost na cesti zaista velika.