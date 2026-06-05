FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OBJAVLJENA SNIMKA /

Tri medvjedića u Lici zaigrala se na cesti, ali ovaj susret mogao bi biti opasan: 'Ne prilazite im'

Tri medvjedića u Lici zaigrala se na cesti, ali ovaj susret mogao bi biti opasan: 'Ne prilazite im'
×
Foto: Lika Club

Nadležni pozivaju sve posjetitelje da tijekom boravka u prirodi budu oprezni i poštuju preporuke kako bi se izbjegle neželjene situacije

5.6.2026.
15:20
danas.hr
Lika Club
VOYO logo
VOYO logo

Medvjedica s tri mladunca uočena je u Lici, na području između Udbine i Visuća. Općina Udbina objavila je snimku na kojoj se vide tri mladunca kako se tijekom noćnih sati igraju na cesti, piše Lika Club

Na građane su apelirali da budu posebno oprezni na šumskom predjelu poznatom kao Borovi, gdje je životinja primijećena sa svojim mladuncima.

"Obavještavamo sve šetače, planinare i rekreativce koji koriste dionicu od Udbine prema Visuću, posebice na šumskom predjelu u Borovima, na nužan i povećan oprez tijekom kretanja. Na navedenoj lokaciji uočena je medvjedica s tri mala medvjedića", objavili su iz Općine Udbina.

Medvjedice su posebno zaštitnički nastrojene kada se u njihovoj blizini nalaze mladunci, pa se građanima savjetuje da im se ne približavaju, ne pokušavaju ih fotografirati iz neposredne blizine te izbjegavaju svako ponašanje koje bi ih moglo uznemiriti.

Nadležni pozivaju sve posjetitelje da tijekom boravka u prirodi budu oprezni i poštuju preporuke kako bi se izbjegle neželjene situacije, dodaje Lika Club.

LikaMedvjedica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike