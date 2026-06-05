Tri medvjedića u Lici zaigrala se na cesti, ali ovaj susret mogao bi biti opasan: 'Ne prilazite im'

Medvjedica s tri mladunca uočena je u Lici, na području između Udbine i Visuća. Općina Udbina objavila je snimku na kojoj se vide tri mladunca kako se tijekom noćnih sati igraju na cesti, piše Lika Club.

Na građane su apelirali da budu posebno oprezni na šumskom predjelu poznatom kao Borovi, gdje je životinja primijećena sa svojim mladuncima.

"Obavještavamo sve šetače, planinare i rekreativce koji koriste dionicu od Udbine prema Visuću, posebice na šumskom predjelu u Borovima, na nužan i povećan oprez tijekom kretanja. Na navedenoj lokaciji uočena je medvjedica s tri mala medvjedića", objavili su iz Općine Udbina.

Medvjedice su posebno zaštitnički nastrojene kada se u njihovoj blizini nalaze mladunci, pa se građanima savjetuje da im se ne približavaju, ne pokušavaju ih fotografirati iz neposredne blizine te izbjegavaju svako ponašanje koje bi ih moglo uznemiriti.

Nadležni pozivaju sve posjetitelje da tijekom boravka u prirodi budu oprezni i poštuju preporuke kako bi se izbjegle neželjene situacije, dodaje Lika Club.