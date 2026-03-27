Bili smo s vatrogascima u srcu Zagreba: 'Ima nas, ali je puno više intervencija'

ZA NJIH NEMA ODMORA /

Nakon snažnog nevremena koje je poharalo Zagreb, na gradskim ulicama vatrogasci uklanjaju posljedice. U četvrti Medveščak RTL-ova Maja Lipovščak Garvanović razgovarala je s Janom Veselom, pomoćnikom ravnatelja Dobrovoljnog vatrogasnog društva Trnje.

Vesel otkriva kako za njih odmor ne postoji u ovakvim situacijama. "Ne od sinoć, već od popodneva smo na nogama. Brojne intervencije smo odradili zajedno s našim kolegama iz javnih postrojbi i drugih DVD-a. Mi smo konkretno ostali do jedan ujutro, ali bilo je dečki koji su radili do šest ujutro, a već u sedam ili osam smo se vratili natrag na teren."

U situaciji kada je broj intervencija daleko veći od raspoloživih timova, ključno je odrediti prioritete. Vesel objašnjava kako je glavni cilj osigurati da grad funkcionira.

"Definitivno treba prijavljivati ono što je stvarno krucijalno i bitno. Moram reći, stvarno dobivamo svakakve pozive, ponekad i za manje grančice. Molimo građane za strpljenje. Ima nas dosta, ali ima puno više intervencija nego što ih je fizički moguće odraditi", apelira Vesel.