VELIKE ŠTETE /

Pratite uživo RTL Danas: Sve o velikom nevremenu koje je pogodilo Hrvatsku

Od 13.30 sati pratite emisiju RTL Danas u kojoj se prate svi događaji vezani uz veliko nevrijeme koje je pogodilo Hrvatsku, posebice Zagreb i sjever Hrvatske.  

Diljem metrpopole polomljena su brojna stabla, uništeni automobili, odlomljene fasade. Oštećeni su krovovi, porušeni stolovi kafića i zaštitne ograde.  Otkazana je nastava u svim osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Zbog jako opasnog vremena Zagrepčani su u 7 sati i 43 minute na mobitele dobili poruku upozorenja. U nevremenu su ozlijeđene dvije osobe. Jedna u naselju Šestak Brdo - u općini Pokupsko u Zagrebačkoj županiji - gdje je teško ozlijeđeno dijete, a druga osoba je teško ozlijeđena u samom Zagrebu.  Nekoliko je osoba lakše ozlijeđeno.

27.3.2026.
13:05
VijestiNevrijemeZagreb
