DOMiNO se protivi femicidu: 'Žene se ne ubija jer su žene, nego zato što je netko isprovociran'

19 je žena ubijeno samo prošle godine, zbog čega je oporbeni Možemo! zatražio osnivanje saborskog istražnog povjerenstva.

"19 žena - najviše od 2016. To je najveći broj, on je neumoljiv. Otkako je Plenković premijer, ubijeno je 130 žena. Zamislimo 130 žena u ovoj prostoriji. Mrtve“, rekla je predstavljajući razloge osnivanja istražnog saborskog povjerenstva Ivana Kekin, zastupnica Možemo! Ona traži povjerenstvo koje će istražiti propuste institucija.

Vlada je protiv, jer se istragama bave pravosudna tijela, objašnjava ministar pravosuđa.

"Ono što je bitno je pitanje prevencije, ali i edukacije. Iluzorno je očekivati da ćemo doći na brojku nula, ali sve što radimo želimo da taj broj bude što manji“, kaže ministar Damir Habijan.

Mučna statistika

U razdoblju od 2016. do 2024. godine 130 žena ubilo je 125 počinitelja. U 94 posto slučajeva žrtva i počinitelj bili su povezani partnerski ili obiteljski.

40 posto žena ubijeno je prekomjernim brojem udaraca, dok je 35 posto njih ubijeno vatrenim oružjem, uglavnom ilegalnim.

Jedan od pokazatelja rizika je, kaže analiza MUP-a, najava ili prekid veze. No o statistici se u sabornici najmanje pričalo.

Burno u Saboru

"Pokazali ste da je ovo vaš čisti politički marketing, i sigurnost žena koristite za vlastiti rejting“, smatra HDZ-ova zastupnica Anamarija Blažević, dok također HDZ-ovka Danica Baričević dodaje: "Ako ste vi kolegice Kekin tako jaki zašto niste rekli Miletu - ja ću na kavu s Nikicom Jelavićem, a ne ti“.

Njihova stranačka kolegica Nikolina Bradarić poručuje: "Vi ste nam danas ovdje neka moralna vertikala. Je li vaš muž primjer uzornog dobrog muškarca“.

Stigli su im odgovori. Prvo od Ivane Kekin: "Nema tog blata koje vi možete nabaciti na mog muža, a koje će sakriti da niste u stanju konstruktivno razgovarat o temu ubojstva žena u ovoj zemlji“.

Pa i od kolegice Sandre Benčić: "Vi nas nazivate sektom, a mi ćemo vas nazivati pravomoćno osuđenom kriminalnom organizacijom“, poručila je Sandra Benčić.

DOMINO protiv femicida

Oporbena desna stranka DOMiNO, ne da je protiv istražnog povjerenstva, oni su protiv kaznenog djela femicida.

"To nije ubojstvo žene zato što je žena. Nego zato što je netko lud, isprovociran, manijakalan“, kaže Igor Peternel.

"Po toj analogiji, svako ubojstvo u kojem je počinitelj žena, a žrtva muškarac, bi se moglo kvalificirati kao androcid", rekao je Damir Biloglav.

Obojici odgovara ministar Habijan koji smatra da uopće ne bi trebalo biti govora je li takvo što potrebno ili ne pa dodaje: "Savjetujem im malo više edukacije i literature na tu temu, ne bi škodilo“.

Ministar podsjeća da je femicid rodno uvjetovano ubojstvo žene, koje je Hrvatska uvela u Kazneni zakon. Ipak, istražno povjerenstvo, smatra, neće popraviti statistiku.