Sestra žrtve femicida u Rijeci poslala pismo javnosti: 'Romina je ubijena. Nasilno. Brutalno'

Prije nešto više od mjesec dana Fran Brnelić (24) ubio je svoju djevojku, Rominu Vlašimsky (22), zadavši joj 30-ak ubodnih rana.

Policija je ozlijeđenu Rominu, nakon dojave, pronašla na stepenicama zgrade, dok su Frana zatekli u stanu s ozljedom vrata, koju si je sam zadao.

Fran je tada prevezen na odjel psihijatrije, a nekoliko mu je dana kasnije određen istražni zatvor zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva ženske osobe, odnosno femicida.

Otvoreno pismo sestre preminule

Mjesec dana nakon teškog ubojstva koje je potreslo Hrvatsku, sestra preminule, Lucija Vlašimsky Buterin, poslala je otvoreno pismo javnosti u kojem traži istinu te poziva na promjenu.

"Ovo pismo pišem kao sestra. Kao kći. Kao majka. Kao netko kome je nasilje uzelo dio života koji se nikada neće vratiti. Prije točno mjesec dana, moja sestra Romina je ubijena. Samo devet dana prije svog 23. rođendana. Nasilno. Brutalno. Na način koji nijedna obitelj ne bi smjela upoznati", napisala je Vlašimsky Buterin.

Kazala je da se od tog dana njihov život promijenio na 'prije i poslije'.

"Na tišinu koja para uši. Na buđenja u kojima se nadaš da je sve bio samo ružan san. Na našu dječicu koja pitaju zašto teta Romina više ne dolazi. Na roditelje kojima je srce istrgnuto iz tijela, ali i dalje moraju disati. O nasilju se često govori u brojkama, statistikama i naslovima. Ali iza svakog naslova stoji obitelj koja više nikada neće biti ista. Mi ne tražimo osvetu. Tražimo istinu. Tražimo odgovornost. Tražimo promjenu", napisala je na svom Facebook profilu.

Prije zločina postoje znakovi

Sestra preminule Romine ističe i da se ovakvi zločini ne događaju iznenada, kazavši da često postoje znakovi - nasilno ponašanje, prijetnje, nestabilnost i strah koji netko vidi, ali odluči prešutjeti.

"I ovdje želim postaviti pitanje koje si postavlja svaka obitelj žrtve: Tko je znao, a šutio? Nitko ne može preuzeti krivnju za tuđe djelo. Ali svatko ima odgovornost reagirati kada vidi da netko postaje opasan – za druge ili za sebe. Šutnja nije neutralna. Šutnja ponekad čuva prividan mir, ali ne spašava živote. Ako ijedna osoba, čitajući ovo, sutra prepozna nasilje, prijavi prijetnje, potraži pomoć za nekoga tko je nestabilan ili zaštiti ženu koja se boji, onda smrt moje sestre neće biti samo još jedan naslov", napisala je Vlašimsky Buterin.

"Ovo pismo nije protiv nekoga. Ovo pismo je za nekoga. Za žene koje šute jer misle da će se njihovi partneri smiriti. Za roditelje koji se boje priznati da njihovo dijete treba pomoć. Za društvo koje prečesto reagira tek kad je kasno. Mi ćemo zauvijek nositi ovu bol. Ali ne želimo da je nosi još neka obitelj. Ne okrećite glavu. Ne relativizirajte nasilje. Ne šutite. Jer iza svake žrtve stoji cijeli svijet koji je zauvijek slomljen. Mi kao društvo smo zakasnili. Ti nemoj. Za Rominu i za sve Romine!", zaključila je Vlašimsky Buterin.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/

