Tri ministra kod oštećene Cibone, Božinović: 'Najbolje je da ljudi ne izlaze iz svojih kuća'

Snažno nevrijeme koje je pogodilo Zagreb ostavilo je iza sebe pustoš, a za zagrebačke vatrogasce protekla je noć bila neprospavana.

Gradski ured za upravljanje u hitnim situacijama priopćio je kako je zabilježeno više od tristo intervencija, a mnoge su još u tijeku. Orkanski vjetar dizao je krovove, rušio stabla i stvarao kaos na gradskim ulicama, a jedan od simbola grada, Košarkaški centar Dražen Petrović, pretrpio je značajnu štetu.

Zbog ozbiljnosti situacije, oštećenu dvoranu obišli su potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved te ministar turizma i sporta Tonči Glavina, zajedno s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem.

Cibonina dvorana pod upitnikom

Šteta na Ciboni je prilična, potvrdio je za RTL Danas glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Najveća oštećenja vidljiva su na krovu dvorane, što ugrožava njezino daljnje korištenje.

"Vjetar je razbio te neke dijelove limenog krova, a osim limenog krova napukla je i kupola na dvorani, tako da je neizvjesno hoće li se dvorana uopće moći koristiti", izjavio je Tucaković. Dodao je kako dvoranu koristi nekoliko sportskih klubova, čije su aktivnosti sada dovedene u pitanje.

Iako su sve vatrogasne snage na terenu već 24 sata, sanacija krovišta trenutno je nemoguća. "Čeka se smirivanje vjetra da bi se pristupilo sanaciji. Nemoguće je raditi na visini jer je vjetar vrlo, vrlo jak", objasnio je Tucaković, ističući kako je sigurnost vatrogasaca na prvom mjestu.

Apel ministara: 'Ostanite na sigurnom'

Prilikom obilaska terena, ministri su uputili jednoglasan apel građanima da ne izlaze iz svojih domova ako to nije prijeko potrebno. Ministar Davor Božinović upozorio je kako se smirivanje vremena ne očekuje tako skoro.

"U ovom trenutku teško je govoriti o šteti, ali sigurno je da je ona značajna, pogotovo ovaj krov. Međutim, diljem grada ima dosta stabala. Načinjena je šteta na brojnim automobilima na nekim kućama, tako da smo krenuli u obilazak. Nadamo se da će do kraja dana ovaj vjetar početi stišati.

Ali prve neke prognoze od jutra Državnog hidrometeorološkog zavoda su takve da bi moglo potrajati i ovako vjetrovito vrijeme cijeli dan. Najbolje da ljudi ne izlaze iz svojih kuća. Svi oni kojima to nije prijeko potrebno", kazao je ministar policije.

Na pitanje prokišnjava li krov Cibone, ministar je rekao: "U ovom trenutku vatrogasci zapravo i ne mogu raditi. Vidite kakvi su uvjeti, opasno je za život.Što se tiče ovih preventivnih mjera unutar dvorane, poduzet će se sve što se može poduzeti u ovakvim uvjetima."

Medved: Najvažnije da smo prekinuli nastavu

Ministar Tomo Medved izvijestio je o preventivnim mjerama koje su poduzete u suradnji s Gradom Zagrebom i Zagrebačkom županijom.

"Ono što je najvažnije je da smo već tijekom ranog jutra donijeli odluku o zaustavljanju programa škole. Djeca su ostala kod kuće i poziv je svima koji ne moraju nužno izlaziti da ostanu na sigurnom u svojim domovima", rekao je Medved. Naglasio je kako su štete velike, no precizna procjena bit će moguća tek nakon što se nevrijeme smiri. Potvrdio je da će Vlada, kao i uvijek do sada, pomoći u sanaciji šteta.

Oštećenje dvorane stvorilo je ozbiljan problem za sportske klubove, a ministar turizma i sporta Tonči Glavina najavio je brzu reakciju.

"Imamo ozbiljan problem ovdje u dvorani u Ciboni. Sad ćemo pogledati stanje. Kontaktiramo sa svim službama da vidimo stanje svih sportskih objekata u Gradu Zagrebu. Reagirat ćemo brzo i naći ćemo rješenja za sve probleme", kazao je Glavina.

Osim za građane i sportaše, briga se vodi i za posjetitelje glavnog grada. "U Gradu Zagrebu trenutačno boravi i preko šest tisuća turista. Išli smo prema smještajnim objektima s informacijom da ih obavijeste da se drže čvrstih, zatvorenih objekata kako bismo osigurali i njihovu sigurnost", dodao je ministar.