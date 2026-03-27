Snježni šok u Hrvatskoj! Proljeće nestalo preko noći, ovi prizori su nestvarni...

Nevrijeme koje je u četvrtak te u noći na petak zahvatilo središnji dio Hrvatske donijelo je obilne snježne padaline, jak vjetar i značajne probleme u prometu. Iako se kalendarski proljeće počelo, brojni dijelovi zemlje ponovno su se našli u zimskom scenariju – snijeg je zabijelio gradove, sela, šume i prometnice, a prizori više podsjećaju na siječanj nego na kraj ožujka.

Na području Gorskog kotara snijeg je padao cijelu noć i nastavio padati i tijekom jutra. Snježni nanosi mjestimice su potpuno zameli ceste, a vidljivost je zbog guste mećave bila znatno smanjena. Vozači su upozoreni na zimske uvjete, a promet se odvija otežano i uz česte zastoje.

Zbog snažnog nevremena i orkanskih udara bure, autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje zatvorena je za sve skupine vozila. Na pojedinim dionicama snijeg i vjetar stvarali su zapuhe, a prometna signalizacija jedva je bila vidljiva ispod snježnog pokrivača.

Na drugim autocestama zabilježene su smanjena vidljivost, snijeg na kolniku i sporija vožnja. Vozačima se preporučuje oprez, korištenje zimske opreme te odgoda putovanja ako nije nužno.

Snježne padaline zahvatile su i niz gradova u unutrašnjosti zemlje. Na gradskim ulicama stvorio se sloj mokrog snijega, a promet se odvijao usporeno zbog klizavih kolnika i smanjene preglednosti. Na raskrižjima su se stvarale kolone, a pješaci su se probijali kroz snježne nanose uz rubove pločnika.

Meteorološke službe izdale su upozorenja za veći dio zemlje. Posebno su označene zagrebačka i riječka regija te Istra, gdje su na snazi najviši stupnjevi upozorenja zbog kombinacije snijega, jake bure i naglog pada temperature.

Stanovništvu se savjetuje da prati službene obavijesti, izbjegava nepotrebna putovanja i pripazi na moguće kvarove u opskrbi električnom energijom zbog težine snijega na vodovima i drveću.

Snježni prizori krajem ožujka mnoge su iznenadili i podsjetili koliko vrijeme u prijelaznim razdobljima može biti nepredvidivo. Nakon toplijih i sunčanih dana koji su najavljivali dolazak proljeća, zimski uvjeti vratili su se gotovo preko noći. Voćke u cvatu, zelene površine i parkovi ponovno su se našli pod bijelim pokrivačem, stvarajući neobičan kontrast između kalendarskog proljeća i stvarnog zimskog ugođaja.

Kako je kako se Hrvatska zabijelila pogledajte u galeriji