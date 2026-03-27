Hrvatska svijetu pokazala nove dresove za SP: Evo što se sve događalo protiv Kolumbije

Hrvatska nogometna reprezentacija u noći na petak po našem vremenu, na stadionu Camping World-u u Orlandu, odigrala je prvu utakmicu protiv Kolumbije uoči Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi. Vatreni su u toj utakmici nogometnom svijetu pokazali novi dres u kojem će igrati Mundijal. Utakmica Hrvatske i Kolumbije je bila uzbudljiva i vidjeli smo u njoj preokret.

U prvom pripremnom susretu uoči Svjetskog prvenstva, hrvatska nogometna reprezentacija je na Camping World stadionu u Orlandu pobijedila Kolumbiju sa 2-1. Bio je to prvi međusobni susret "Vatrenih" i Kolumbije, aktualnog južnoameričkog doprvaka.

Počelo je loše, Kolumbija je povela već u drugoj minuti utamice. Johan Mujica je napravio veliki posao po lijevoj strani ubacivši pred vrata, lopta se odbila do Jhona Ariasa koji je odmah pucao. Lopta se na putu prema golu odbila od Perišića i prevarila Livakovića.

Hrvatska je uzvratila četiri minute kasnije. Vušković je pucao s više od 25 metara, lopta je putu do gola pogodila Jhona Lucumija i prevarila Camila Vargasa za 1-1. U završnici prvog dijela Hrvatska je okrenula rezultat. Marco Pašalić je ubacio iz kornera, a Igor Matanović glavom pogodio za preokret. U drugom poluvremenu nije bilo golova, a Petar Musa je dva puta gađao okvir gola.

U noći s utorka na srijedu, od 02:00 po hrvatskom vremenu na istom stadionu, "Vatrene" očekuje utakmica protiv Brazila koji je večeras na Gillette stadionu u Foxboroughu izgubio od Francuske sa 1-2. Pogotke su za Francuze postigli Killyan Mbappe (32) i Hugo Ekitike (65), a za Brazil je strijelac bio Bremer (79).

S druge strane Kolumbiju će za tri dana igrati protiv Francuske na Northwest stadionu u Landoveru, u saveznoj državi Maryland.

Hrvatska će prije SP-a odigrati još dvije prijateljske utakmice kod kuće, 2. lipnja u Rijeci protiv Belgije, te 7. lipnja u Varaždinu protiv Slovenije.

Hrvatska će svjetsku smotru otvoriti u Dallasu protiv Engleske 17. lipnja u 22:00 sata po hrvatskom vremenu. Sljedeću utakmicu igrat će 23. lipnja protiv Paname u Torontu (24.6. u 01:00 sat po hrvatskom vremenu), a posljednju utakmicu u skupini 27. lipnja u Philadelphiji protiv Gane, s početkom u 23:00 sata po hrvatskom vremenu.

