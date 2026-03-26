Luksuzni brendovi isprva su je odbijali, a sada ju mole za suradnje: Tko je ova ljepotica?

Svojim upečatljivim zelenim očima, besprijekornom karijerom i pričom koja prkosi stereotipima, Shanina Shaik (35) odavno je prestala biti samo još jedno lijepo lice u modnoj industriji. Australski supermodel litavskih, pakistanskih i saudijskih korijena izgradila je ime koje je sinonim za upornost, prilagodljivost i tihu revoluciju. Danas, kao majka i poduzetnica, ulazi u novo, još uzbudljivije poglavlje svog života, dokazujući da se prave zvijezde ne boje evoluirati.

Njezina priča je dokaz da se granice mogu pomicati, a snovi ostvarivati, bez obzira na to koliko se na početku činili nemogućima. "Želim samo naučiti svog sina da bude dobar, brižan i pun poštovanja", kaže ona, "da marljivo radi i sanja velike snove." Upravo to je i sama radila cijelog života.