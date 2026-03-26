Bože dragi! Je li moguće da će tu igrati Hrvatska? Teren se ne vidi, a tribine su opasne po život

Obnovljeni stadion BMO Field otkriven je od strane grada Toronta za Svjetsko prvenstvo 2026, a konačni rezultat ponovno je podigao pitanja o sigurnosti njegovih privremenih tribina.

BMO Field je najmanji od 16 stadiona koji će biti domaćini Svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, koje će se igrati od 11. lipnja do 19. srpnja.

S kapacitetom od oko 28.000 sjedala, trebao je niz nadogradnji kako bi zadovoljio standarde, uključujući dodavanje otprilike 17.000 dodatnih sjedala.

"Tribine će biti potpuno sigurne", rekao je Nick Eaves, glavni operativni direktor Maple Leaf Sports & Entertainment, tvrtke koja upravlja stadionom.

Ranije ovog mjeseca, slike skele koja podupire privremene tribine počele su kružiti internetom. Recenzije nisu bile pozitivne.

"Uz sve dužno poštovanje, ne bih se penjao, stajao ili sjedio tamo gore ni za sve zlato ovog svijeta", pisalo je u objavi navijača na X-u.

Eaves je rekao da je Toronto surađivao sa svjetskim liderom u privremenim tribinama pod nazivom Arena Group i da online buka oko tribina nema temelja u stvarnosti.

U pripremi za šest utakmica koje će ovog ljeta započeti u gradu, stadion je prošao kroz dvije faze nadogradnji.

Prva faza uključivala je ugradnju četiri nova video panela s više od 5 milijuna LED piksela, ažuriranu sobu za kontrolu video produkcije s izoliranim zvučnim kabinama (VAR soba), poboljšanja koncesije i nadograđenu tehnologiju te Wi-Fi kako bi se prilagodio povećanom kapacitetu.

Tijekom obilaska stadiona, turistički vodiči predstavili su i druge značajke, uključujući nove klupe za odmor, 32 nova stalna apartmana, dvostruki broj kamera i privremene prostore za ugostiteljstvo koji će predstavljati lokalne proizvode, kulturu i pića.

Sve nadogradnje dio su zajedničkog financiranja koje uključuje 123 milijuna dolara od grada i 23 milijuna dolara od MLSE-a kako bi se osiguralo da je domaći stadion u Torontu spreman za natjecanje na svjetskoj sceni.

Prva utakmica Svjetskog prvenstva na kanadskom tlu zakazana je za petak, 12. lipnja, kada će se kanadska muška reprezentacija suočiti s još neodređenim protivnikom. Stadion će također biti domaćin serije prijateljskih utakmica počevši od ovog vikenda, kada se Kanada suoči s Islandom u prvoj utakmici na novo obnovljenom stadionu.

Tribine će također proći generalnu probu 9. svibnja, kada Lionel Messi i Inter Miami posjete BMO Field kako bi se suočili s Toronto FC-om u rasprodanoj MLS utakmici.

FIFA će preuzeti stadion 13. svibnja, mjesec dana prije prve utakmice Svjetskog prvenstva u Torontu.

Sharon Bollenbach, izvršna direktorica Organizacijskog odbora Svjetskog prvenstva u Torontu, rekla je da je BMO Field primio 'više posjeta' od FIFA-e i da je odobren za domaćinstvo šest utakmica planiranih u tom gradu.

"Uvjereni smo da ćemo imati jedan od najboljih terena od 16 gradova domaćina", rekao je Chris Shewfelt, potpredsjednik komercijalnih operacija Toronto FC-a.

Everybody in Toronto talking about an ALCS banner today, meanwhile my drunk ass is going to fall off the new rafters at BMO Field for the World Cup and nobody is concerned#canmnt https://t.co/1LVvnNc9wp pic.twitter.com/YJl7L6BZDA — RGF (@rgfray1) March 25, 2026

Sve o čemu se priča čeka i hrvatske navijače koji će u velikoj većini okupirati tribine na utakmici drugog kola Svjetskog prvenstva u kojem Hrvatska upravo na tom stadionu igra protiv Paname 23. lipnja u jedan sat iza ponoći (tehnički to je već 24. lipnja).

Očekuje se da će tamošnja velika hrvatska zajednica uzeti praktički sve ulaznice za ovu utakmicu, a to znači da će veliki broj hrvatskih navijača završiti i upravo na ovim mjestima.

S fotografija je vidljivo kako gornji redovi neće imati pregled cijelog terena, a što se tiče same konstrukcije nadamo se kako su Amerikanci računali na to da nogometna publika ne sjedi i gleda utakmicu kao što je to slučaj na njihovim sportskim događajima.

Obilno skakanje velikog broja navijača te gužva jer će se dio s gornjih redova spustiti dole kako bi vidio cijeli teren dodatno će opteretiti konstrukciju.

"Čovječe pogledaj ovo gore. Pa ja bih prvi pao, sto posto! Nema šanse da ćete me vidjeti na ovoj tribini. Nema tog novca i nema te utakmice", napisao je jedan od navijača na X-u.

