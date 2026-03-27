Jessie J život nije mazio: Ljubila je zgodnog stripera i pobijedila karcinom dojke

Jessie J, pravim imenom Jessica Ellen Cornish, britanska je glazbenica poznata po snažnom i prepoznatljivom glasu. Pohađala je BRIT School, gdje je dodatno razvila svoj vokal i scenski nastup, a na početku karijere pisala je pjesme za druge izvođače poput Miley Cyrus.

Pravi proboj ostvarila je 2011. s hitom "Price Tag", snimljenim s B.o.B, koji ju je lansirao na međunarodnu glazbenu scenu. Kasnije je postala globalno prepoznata, a suradnja na pjesmi "Bang Bang" s Arianom Grande i Nicki Minaj donijela joj je čak i nominaciju za Grammy.

Jedna od javno eksponiranijih ljubavnih veza bila je ona s Channingom Tatumom, glumcem koji je od stripera postao jedan od najistaknutijih glumaca današnjice, ali nisu imali djecu.

Godine 2025. se suočila s dijagnozom raka dojke i podvrgnula se operaciji, nakon čega se postupno oporavlja, nastavljajući stvarati glazbu i nastupati. Unatoč izazovima u karijeri i životu, ostala je inspiracija mnogim obožavateljima širom svijeta zahvaljujući svojoj snazi, talentu i autentičnosti.