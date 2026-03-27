Spektakularni prizori s kultne staze: Hrvatska zastava privukla pažnju

Treći trkaći vikend sezone Formule 1 započeo je na kultnoj stazi Suzuka, jednom od najvećih testova za vozače i bolide. Prvi dan slobodnih treninga donio je uzbudljivu borbu na vrhu poretka, gdje su se za dominaciju nadmetali Mercedes i McLaren, dok suparnici iz Ferrarija i Red Bulla zasad traže pravi ritam na tehnički zahtjevnoj japanskoj stazi.

Jutarnja sesija protekla je u znaku Mercedesa, koji je potvrdio sjajnu formu s početka sezone. George Russell, vodeći čovjek prvenstva, postavio je najbrže vrijeme (1:31,666) i pokazao da se Mercedesovi bolidi odlično snalaze na zavojitoj stazi. Njegov momčadski kolega i pobjednik prošle utrke u Kini, mladi Kimi Antonelli, zaostao je tek 26 tisućinki sekunde, čime je njemačka momčad zauzela prve dvije pozicije.

Iza njih smjestio se McLarenov dvojac, Lando Norris i Oscar Piastri, koji su pokazali da će biti glavni konkurenti Mercedesu. Ferrarijev dvojac Charles Leclerc i Lewis Hamilton zauzeo je peto i šesto mjesto, dok je najveće iznenađenje bio skroman rezultat Maxa Verstappena u Red Bullu, koji je završio tek sedmi s gotovo osam desetinki zaostatka. Trening je obilježio i manji incident između Alexa Albona i Sergia Pereza u završnoj šikani, no bez većih posljedica.

U poslijepodnevnim satima McLaren je uzvratio udarac. Oscar Piastri, koji nije uspio startati na prve dvije utrke sezone, postavio je najbrže vrijeme dana (1:30,133) i donio optimizam u momčad iz Wokinga. Mladi Australac pokazao je iznimnu brzinu i najavio da je spreman za borbu za vrh.

Kimi Antonelli ponovno je bio impresivan na drugom mjestu, potvrdivši svoju konstantnost, dok je George Russell zaokružio prvu trojicu. Dan nije bio savršen za McLaren, jer je Lando Norris zbog hidrauličkog kvara propustio veći dio sesije, ali se na kraju uspio vratiti na stazu i postaviti konkurentno četvrto vrijeme.

Staza Suzuka je kultna, a ponudila je neke spektakularne prizore s i oko staze. U publici se našao i gospodin s hrvatskom zastavom.