PRVI TRENING VN JAPANA /

Dramatična situacija: 'Nisam imao pojma da je Williams pored i zabio se u mene'

Dramatična situacija: 'Nisam imao pojma da je Williams pored i zabio se u mene'
Foto: XPB Images, XPB Images Ltd/Alamy/Profimedia
Alex Albon zabio se u Sergioa Péreza. Ovo je taj trenutak kontakta šest minuta do kraja prvog treninga.
Najdramatičniji trenutak prvog slobodnog treninga uoči Velike nagrade Japana, koji se vozio noćas od 3:30 do 4:30 ujutro po našem vremenu, je bila situacija kad su Alex Albon iz Williamsa i Sergi Pérez iz Cadillaca imali kontakt, u kojem se Albon izvrtio na stazi. To se dogodilo šest minuta prije kraja prvog treninga na kultnoj Suzuki u petak ujutro po našem vremenu. 

Obojica su bili u brzim krugovima – Albon je dolazio iza i pokušao napasti s unutarnje strane, no Meksikanac ga očito nije primijetio i zatvorio je putanju, što je dovelo do kontakta.

"Nisam imao pojma da je Williams pored mene i zabio se u mene", bila je izjava Sergija Péreza iz Cadillaca.

Nezgodna situacija za obje momčadi koje su trebale mirnu sesiju, a umjesto toga ostavile su dijelove karbona razasute po stazi.

Drugi slobodni trening se vozi od 7 ujutro do 8. Možete ga gledati na RTL-u 2 i Voyo

POGLEDAJTE VIDEO: Veliki problemi u Formuli 1 uoči Suzuke, stručnjak: 'Ipak je to sve nešto novo...'

27.3.2026.
6:36
Silvijo Maksan
XPB Images, XPB Images Ltd/Alamy/Profimedia
Velika Nagrada JapanaSuzukaSudar
