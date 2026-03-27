Dramatična situacija: 'Nisam imao pojma da je Williams pored i zabio se u mene'

Najdramatičniji trenutak prvog slobodnog treninga uoči Velike nagrade Japana, koji se vozio noćas od 3:30 do 4:30 ujutro po našem vremenu, je bila situacija kad su Alex Albon iz Williamsa i Sergi Pérez iz Cadillaca imali kontakt, u kojem se Albon izvrtio na stazi. To se dogodilo šest minuta prije kraja prvog treninga na kultnoj Suzuki u petak ujutro po našem vremenu.

Obojica su bili u brzim krugovima – Albon je dolazio iza i pokušao napasti s unutarnje strane, no Meksikanac ga očito nije primijetio i zatvorio je putanju, što je dovelo do kontakta.

"Nisam imao pojma da je Williams pored mene i zabio se u mene", bila je izjava Sergija Péreza iz Cadillaca.

Nezgodna situacija za obje momčadi koje su trebale mirnu sesiju, a umjesto toga ostavile su dijelove karbona razasute po stazi.

