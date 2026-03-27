Ovo je Zagreb u petak ujutro: Polomljena stabla, iščupani krovovi, srušeni stupovi, skele...

Zbog sanacije posljedica nevremena odnosno popravka oštećenih vodova, u Zagrebu je došlo do poremećaja u tramvajskome prometu te iz Gradske uprave u petak navode da se normalizacija u prometu očekuje tijekom poslijepodneva, a ističu i da su vatrogasci noćas imali oko 300 intervencija.

Zbog pada stabala na tramvajsku prugu noćas iza ponoći oštećeni su tramvajski vodovi s obje strane Maksimirske ceste, izvijestili su iz Grada, što je uzrokovalo prekid tramvajskog i ostalog prometa na dionici između Maksimira i Dubrave.

S obzirom na to da se veliki dio tramvaja nalazi u spremištu Dubrava i do završetka sanacije pruge nije dostupan za korištenje, tijekom jutra morat će se prorijediti tramvajski vozni red, osim na dionici Dubrava-Dubec, navode.

Dok traje popravak vodova, svi raspoloživi tramvaji iz spremišta Ljubljanica vozit će do okretišta Maksimir, a tramvaji iz spremišta Dubrava vozit će na relaciji Dubrava-Dubec. Dio između Maksimira i Dubrave bit će pokriven autobusnom linijom Dubrava-Svetice-Dubrava.

Iz Grada navode i da su vatrogasci tijekom noći uklonili srušena stabla, a popravku vodova pruge će se pristupiti kad vremenski uvjeti omoguće popravak u sigurnim uvjetima. Završetak radova očekuje se tijekom poslijepodneva uz normalizaciju prometa.

Preporučeni obilazni pravac za motorna vozila je Svetice-Ulica Divka Budaka-Ulica kneza Branimira-Ulica Dragutina Mandla.

S obzirom na upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda na olujni vjetar s orkanskim udarima, iz Grada upozoravaju na moguće poteškoće u prometu i drugdje u gradu.

Broj vatrogasnih intervencija porastao je kroz noć s oko 100 na više od 300 pa vatrogasci u kratkom vremenu ne stižu ukloniti sva srušena stabla, dignute krovove i skele zbog kontinuiranog jakog vjetra, naglašavaju iz Grada.

Otkazana nastava u svim školama

Zagrepčani su jutros dobili i poruku upozorenja da je otkazana nastava u svim osnovnim i srednjim školama.

"Zbog opasnih vremenskih uvjeta i otklanjanja posljedica nevremena na području Grada Zagreba, danas se neće održati nastava u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama", stoji u poruci upozorenja koja je stigla na mobitele.

DHMZ: I dalje izuzetno opasno vrijeme u tri regije

Pretežno oblačno i vrlo vjetrovito, mjestimice će padati kiša, lokalno i obilna, u unutrašnjosti i snijeg, prognoza je vremena za petak Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), a na snazi je i dalje crveno upozorenje, na izuzetno opasno vrijeme, za Zagrebačku, Riječku te Gospićku regiju.

Snijega će osobito biti u Gorskoj Hrvatskoj uz novi deblji snježni pokrivač, zbog čega je za Gospićku regiju i izdano crveno upozorenje. U Dalmaciji su mogući pljuskovi s grmljavinom.

Puhat će umjeren do jak, lokalno olujan, na udare i orkanski sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a upravo je zbog vjetra crveno upozorenje izdano za Zagrebačku i Riječku regiju.

Na većem dijelu Jadrana puhat će jaka do olujna bura i sjeverni vjetar, podno Velebita s orkanskim udarima, a još u prvom dijelu dana na jugu umjereno do jako jugo i istočni vjetar. Za Kvarner je zbog vjetra na snazi narančasto upozorenje, na opasno vrijeme.

Temperatura zraka uglavnom od 4 do 8, u Gorskoj Hrvatskoj između -1 i 2 Celzijevih stupnjeva, a na Jadranu od 8 do 12 Celzijevih stupnjeva.

