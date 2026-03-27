Od čistačice do konfliktne milijunašice: Prozivaju je zbog viška kg, a ovako je izgledala prije

Na današnji dan 57. rođendan slavi Mariah Carey, jedna od najvećih pop i R&B diva svih vremena, čiji je put od skromnog djetinjstva do svjetske slave bio obilježen talentom, ali i brojnim izazovima. Proslavila se početkom 90-ih nakon što ju je otkrio Tommy Mottola, no njihov brak kasnije je opisivala kao kontrolirajući, što je ostavilo posljedice na njezin privatni i profesionalni život. Nakon turbulentnog razdoblja, javnog sloma i neuspjeha filma Glitter, uspjela se vratiti na vrh i učvrstiti status globalne zvijezde s bezvremenskim hitovima poput ''All I Want for Christmas Is You''. Tijekom karijere pratile su je i glasine o zahtjevnom ponašanju i luksuznim prohtjevima, no mnogi ističu kako iza toga stoji perfekcionizam i iskustvo u surovoj industriji.

