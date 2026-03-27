UPRAVO OBJAVLJENO

Otkazana nastava u svim zagrebačkim školama!

Otkazana nastava u svim zagrebačkim školama!
Foto: Net.hr

Jedan roditelj nam kaže kako su jutros dobili poruku da je nastava otkazana odlukom Grada

27.3.2026.
6:41
Dunja Stanković
Net.hr
Zbog lošeg vremena u petak je otkazana nastava u svim školama u Zagrebu, javljaju nam roditelji, kojima je stigla službena obavijest.

Jedan roditelj nam kaže kako su jutros dobili poruku da je nastava otkazana odlukom Grada. 

"Zbog opasnih vremenskih uvjeta koje čini olujni vjetar s orkanskim udarima, a radi zaštite sigurnosti učenika u prometu danas se neće održavati nastava u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama. Odluka je donesena od strane Grada Zagreba i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Ako djeca ne mogu ostati u svojim domovima mogu doći u škole u kojima će za njih biti organiziran boravak", stoji u obavijesti Grada.

Dječji vrtići će redovno raditi iako se preporuča da djeca ako mogu ostanu u svojim domovima, dodaju. 

POGLEDAJTE VIDEO: Potopljena riva, mećava u Lici, oluja u Zagrebu: Hrvatska na šesti dan proljeća kao Snježno Kraljevstvo

