Nevrijeme paraliziralo Zagreb i ostatak Hrvatske: Aktivirano više od 2.800 vatrogasaca

Devetsto vatrogasnih intervencija zabilježeno je u Hrvatskoj od četvrtka u 7 sati do petka u 7 sati, u njima su ukupno sudjelovale 954 vatrogasne organizacije s 2.808 vatrogasaca i 958 vozila, a najviše intervencija, njih 300, zabilježeno je u Gradu Zagrebu.

Jako nevrijeme, koje je u četvrtak pogodilo gotovo cijelu Hrvatsku, izazvalo je velike probleme u prometu, prvenstveno zbog srušenih stabala na prometnice i vozila te oštećenih objekata, priopćili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ).

Prema pristiglim podacima Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 o intervencijama povezanima s nevremenom, u Zagrebu je u 300 intervencija angažirano 1150 vatrogasaca te 350 vozila.

Najviše intervencija u Zagrebu

U Zagrebačkoj županiji zabilježeno je 260 intervencija uz angažman 720 vatrogasaca i 280 vozila, u Primorsko-goranskoj 60 intervencija s 180 vatrogasaca i 70 vozila, a u Krapinsko-zagorskoj županiji zabilježeno je 50 intervencija s 200 vatrogasaca i 66 vozila.

Po 30 intervencija zabilježeno je u četiri županije - Varaždinskoj (100 vatrogasaca, 40 vozila), Karlovačkoj (90 vatrogasaca, 32 vozila), Istarskoj (70 vatrogasaca, 40 vozila) te Koprivničko-križevačkoj županiji u kojoj je u intervencijama angažirano 70 vatrogasaca s 30 vozila.

U Međimurskoj županiji zabilježeno je 25 intervencija sa 142 vatrogasaca i 38 vozila dok je u Sisačko-moslavačkoj zabilježeno 20 intervencija s 55 vatrogasaca i 25 vozila.

Vatrogasci i dalje na terenu

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković istaknuo je da su vatrogasci i dalje na terenu te saniraju posljedice nevremena. "Očekujemo da će se intervencije nastaviti tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana", rekao je Tucaković te pozvao građane na dodatan oprez do smirivanja vremenskih uvjeta.

Vatrogasci su intervenirali, navodi HVZ, i kod prometne nesreće u mjestu Budančevica (Kloštar Podravski) za koju je JVP Đurđevac zaprimio dojavu u četvrtak u 18.01.

Zbog olujnog nevremena, na pruzi Kloštar Podravski-Bjelovar između Kloštra Podravskog i Sirove Katalene palo je stablo preko pruge na koje je naletio vlak iz pravca Bjelovara te je prednji vagon izletio iz tračnica. U nesreći su dvije osobe lakše ozlijeđene te im je pružena medicinska pomoć. Na intervenciji je sudjelovalo šest vatrogasaca s dva vatrogasna vozila iz JVP Đurđevac i DVD-a Kloštar Podravski.

