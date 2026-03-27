Košarkaši i futsalaši ostali bez krova nad glavom, vjetar potrgao krov Cibone!

U naletima olujnog vjetra u petak oštećen je krov Košarkaškog centra Dražen Petrović u Zagrebu. Oko Cibone razasuto je puno dijelova limenog pokrova.

Svoj obilazak Cibone u 10 sati najavili su ministri: Tomo Medved, Davor Božinović i Tonči Glavina. Njihov kolega, Branko Bačić pola sata kasnije doći će u kontrolu gradilišta spaljenog Vjesnika.

Legendarni Aco Petrović na svom X profilu objavio je fotografiju krova Cibone, uslikanu iz same dvorane.

Nevrijeme koje je zahvatilo Zagreb oštetilo je i krov KC Dražen Petrović! Kupola je pomaknuta te je sada nemoguće procijeniti koliko dugo će trebati da se to sanira. pic.twitter.com/Kt6ykpeGDh — Aleksandar Petrović (@petrov_aco) March 27, 2026

"Nevrijeme koje je zahvatilo Zagreb oštetilo je i krov KC Dražen Petrović! Kupola je pomaknuta te je sada nemoguće procijeniti koliko dugo će trebati da se to sanira", napisao je izbornik Brazila, Aleksandar Aco Petrović.

Podsjetimo, Draženov dom je već dulje vrijeme u lošem stanju, dvorana je i dosad prokišnjavala. Nevrijeme će donijeti dodatnu štetu parketu i tribinama. Košarkaši Cibone, ali i Cedevite Junior, te Dinama, koji pod Tornjem igraju svoje utakmice, kao i Futsal Dinama, u sljedećem razdoblju morat će tražiti alternativna rješenja.