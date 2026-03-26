Potopljena riva, mećava u Lici, oluja u Zagrebu: Hrvatska na šesti dan proljeća kao Snježno kraljevstvo

'UVIJEK IMA SVEGA' /

Sretan vam dan potrganih kišobrana. Jučer su nam djeca išla iz škole u kratkim rukavima, a danas u školu u pernatim jaknama. Jučer smo u autu palili klimu, danas, grijanje. Ustvari, dok smo na parkingu došli do auta, "ispikale" su nas one neugodne ledene kapljice po vratu. Ova oluja službeno se zove Deborah, ali puno logičnije bi bilo da se zove Elsa jer Hrvatska je u ovom trenutku Snježno kraljevstvo. Promrzli smo do gaća. E sad, novinarska tradicija nalaže da se u mećave pored nekih pokidanih krošnji treba poslati najmlađeg kolegu u redakciji. Više pogledajte u prilogu