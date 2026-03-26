FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'UVIJEK IMA SVEGA' /

Potopljena riva, mećava u Lici, oluja u Zagrebu: Hrvatska na šesti dan proljeća kao Snježno kraljevstvo

Sretan vam dan potrganih kišobrana. Jučer su nam djeca išla iz škole u kratkim rukavima, a danas u školu u pernatim jaknama. Jučer smo u autu palili klimu, danas, grijanje. Ustvari, dok smo na parkingu došli do auta, "ispikale" su nas one neugodne ledene kapljice po vratu. Ova oluja službeno se zove Deborah, ali puno logičnije bi bilo da se zove Elsa jer Hrvatska je u ovom trenutku Snježno kraljevstvo. Promrzli smo do gaća. E sad, novinarska tradicija nalaže da se u mećave pored nekih pokidanih krošnji treba poslati najmlađeg kolegu u redakciji. Više pogledajte u prilogu

VOYO logo
26.3.2026.
23:06
Rikardo Stojkovski
NevrijemeOlujaDeborah
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa