Povratak zloglasnim korijenima: Zbog krize Volkswagen planira proizvoditi izraelsko oružje?

S automobila, na raketnu obranu. Drugi najveći svjetski proizvođač automobila s tvorcima izraelske Željezne kupole pregovara da im u tvornici u Njemačkoj krenu proizvoditi komponente.

"Volkswagen više nije tako efikasan i dohodovan. I naravno, ili će otpuštati radnike, kojih nota bene imaju 650 tisuća u cijeloj grupi, ili će morati pronaći neke nove izvore prihoda. Očito je obrambena industrija danas jako dohodovna, i uprava vidi mogućnost da saniraju taj pad tržišta automobila", tumači Krunoslav Ormuž s Katedre za motore i vozila zagrebačkog Fakulteta strojarstva i brodogradnje.

Uzdrmali ih Kinezi

Promjene su spominjali i kad su nedavno najavili 50 tisuća otkaza do 2030.

"Naš poslovni model iz proteklih desetljeća više ne funkcionira u ovom obliku", rekao je predsjednik Uprave Volkswagen Grupe Oliver Blume.

Da, i "bube" na grani već znaju da je njemačku auto industriju uzdrmala galopirajuća kineska konkurencija. Stručnjaci su zato i očekivali da se Volkswagen nakon što im je lani dobit prepolovljena, okrene i nečemu drugom.

"Silne milijarde eura koje su investirane u baterijska, električna ili hibridna vozila, jednostavno se nisu vraćale onako kako su to proizvođači planirali. Negdje se mora nadoknaditi taj silni pad prihoda", kaže Kristijan Tićak, glavni urednik magazina "Auto motor i sport".

Firmu osnovali nacisti

Firma se tako, kako se čini, vraća počecima. Jer Volkswagen je, ako ste zaboravili, nastao kao nacistički propagandni projekt, zbog fiks ideje Adolfa Hitlera da se stvori jeftin "narodni auto", iliti Volkswagen.

"Da taj auto postane nešto što će omogućiti svakome Nijemcu da izađe vani, da uživa u prirodi, da se druži, povezuje, upoznaje zemlju i slično, i da se jasno i vidljivo pokaže blagostanje koje je donio Treći Reich Njemačkoj", objašnjava povjesničar Tvrtko Jakovina.

Ali kako je Treći Reich donio i svjetski rat, Volkswagen se, kao i sve njemačke firme, prebacio na vojnu proizvodnju, od terenaca, preko bombi do protutenkovskih mina.

"To nije ništa neobično jer ste imali inženjere koji su radili na strojevima s metalom, a i radna snaga je dolazila velikim dijelom iz logora koji su stvoreni u nacističkoj Njemačkoj, bilo da su to bili Židovi i Slaveni, ili majstori koji su znali radili s rukom i metalom", dodaje Jakovina.

'Novac ne pita'

Danas majstori očito znaju raditi i s kompleksnim raketnim sustavima, pa bi 90 godina kasnije tvrtka koju su osnovali nacisti mogla krenuti u suradnju s izraelskom vladom, konkretno tvrtkom koja proizvodi Željeznu kupolu i kod nas nedavno spominjanu Davidovu praćku.

"Očito novac ne pita za bivša, prošla ili buduća prijateljstva, postoji samo interes, nazvat ćemo ga "projektni interes", i mislim da je to budućnost cijelog svijeta, da će se sklapati kratkoročna projektna partnerstva, ali što je moguće bolje dohodovna", kaže Krunoslav Ormuž.