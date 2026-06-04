[KVIZ] Možeš li riješiti ovaj izazov o Parku prirode Lastovsko otočje?

U svijetu prirodnih ljepota i bogate bioraznolikosti Hrvatske, Park prirode Lastovsko otočje predstavlja fascinantan arhipelag kristalno čistog mora, skrivenih uvala i bujnih šuma čiji život pulsira u ritmu Jadrana. U središtu ovog "carstva nedirnute prirode" nalaze se priče o suživotu čovjeka i prirode koje se pamte.