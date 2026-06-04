[KVIZ] Možeš li riješiti ovaj izazov o Parku prirode Lastovsko otočje?

PA JE LI MOGUĆE? /
Šokantan poraz Francuske u pripremama za Mundijal: Evo tko je srušio svjetske viceprvake
Špilja Medjedina smještena je na južnoj obali otoka te je zaštićena kao geomorfološki spomenik prirode. Po kojem je danas iznimno rijetkom morskom sisavcu dobila ime?
U svijetu prirodnih ljepota i bogate bioraznolikosti Hrvatske, Park prirode Lastovsko otočje predstavlja fascinantan arhipelag kristalno čistog mora, skrivenih uvala i bujnih šuma čiji život pulsira u ritmu Jadrana. U središtu ovog "carstva nedirnute prirode" nalaze se priče o suživotu čovjeka i prirode koje se pamte.