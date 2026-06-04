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FENOMEN PRIRODE /

[KVIZ] Možeš li riješiti ovaj izazov o Parku prirode Lastovsko otočje?

[KVIZ] Možeš li riješiti ovaj izazov o Parku prirode Lastovsko otočje?
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Špilja Medjedina smještena je na južnoj obali otoka te je zaštićena kao geomorfološki spomenik prirode. Po kojem je danas iznimno rijetkom morskom sisavcu dobila ime?

4.6.2026.
22:58
Webcafe.hr
Ivana Ivanovic/PIXSELL
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U svijetu prirodnih ljepota i bogate bioraznolikosti Hrvatske, Park prirode Lastovsko otočje predstavlja fascinantan arhipelag kristalno čistog mora, skrivenih uvala i bujnih šuma čiji život pulsira u ritmu Jadrana. U središtu ovog "carstva nedirnute prirode" nalaze se priče o suživotu čovjeka i prirode koje se pamte.

KvizKvizoviKviz ZnanjaLastovoPark Prirode
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