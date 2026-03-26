'ŽELIMO DA RAT ZAVRŠI' /

Izrael ubio čovjeka koji je zatvorio Hormuški tjesnac, Trump: 'Nude mi mjesto vrhovnog vođe'

Rat na Bliskom istoku traje gotovo mjesec dana. Američki predsjednik Donald Trump poručuje: "Ako ne pristanu na mirovni plan, Amerika će im biti noćna mora" - tvrdeći da Iran moli za dogovor. 

Teheran je dao svojih pet uvjeta za kraj rata - i kaže razgovarali su samo preko pakistanskih posrednika, što je danas prvi put potvrdio i Washington. Istodobno, razmjena vatre je nastavljena, a Izrael se pohvalio još jednom eliminacijom. Više pogledajte u prilogu

26.3.2026.
21:14
Andrijana Čičak Božić
Donald TrumpIranBliski IstokSjedinjene Američke DržaveIzrael
Najnovije
Najgledanije
Pogledaj još videa