Od paraliziranog prometa do autobusne nesreće: Provjerili smo kakvo je trenutno stanje na cestama

UŽIVO IZ DELNICA /

Snijeg koji neumorno pada paralizirao je promet u Gorskom kotaru. Zbog zimskih uvjeta zatvoreni su pravci za kamione prema Primorju i Istri, a na autocesti A6 dogodila se i nesreća kada je autobus izgubio kontrolu i udario u stijenu.

U Delnicama je situacija i dalje teška, snijeg ne prestaje, a sve raspoložive zimske službe su na terenu i pokušavaju održati prohodnost cesta.

RTL Danas vam donosi kakvo je trenutno stanje na cestama u Delnicama.