Ispovijest hrabre prodavačice iz Mostara: 'Tri puta je puška opalila kada me je srušio'

Sumnjivo dugo se zadržavao ispred polica da bi na kraju prema prodavačici uperio automatsku pušku.

Reakciju koja je uslijedila sigurno nije očekivao. Ne samo da mu nije dala novac, već mu se odlučno suprotstavila. Nije odustala ni kada ju je udarao, niti kada je tijekom borbe došlo do pucnjave.

"Tri puta je puška opalila u toku radnje kada me oborio kod kase.Ja sam uzela pušku, nećeš pušku ti, borit ćemo se za pušku pa što dalje bude. Međutim, mene je bilo strah prepustit mu pušku jer nisam znala hoće li, kada se okrenem, pucati u mene. Tako da sam ja i s njim i s puškom izašla pred trgovinu i tu me opet srušio na pod i nekoliko me puta udario u glavu. Tu sam mahinalno popustila i on je uzeo pušku i otišao između zgrada", ispričala je hrabra prodavačica.

Počinitelj u bijegu

Detalje je prodavačica ispričala iz bolnice, gdje je bila zbog lakših tjelesnih ozljeda. Počinitelj je još u bijegu, a njegovu pokušaju pljačke trgovine u mostarskom naselju Zalik oko 20 sati, svjedočio je i jedan kupac, koji je pobjegao u strahu od metka.

"Evo sad kad bih sjedila bih rekla šta ćeš na pušku, nije mi to baš logički, ali jest kad dođe. Mene nije to njegovo 'predaj novac' toliko dirnulo kao ta puška koju sam vidjela", ispričala je prodavačica.

Posao koji nosi rizik

Slični scenariji događaju se posvuda. Posao je to koji svaki dan nosi rizik, a djelatnici, htjeli to ili ne, moraju biti spremni.

"Mislim da bih se sledila, ne znam ne volim oružje. S druge strane masu puta se dogodilo da smo trčali za njima i borili se i dobivali isto tako ozljede. Jer uvijek u toj borbi navlačenja uvijek netko strada", rekla je Jasminka Mesić Vlašica, voditeljica trgovine u Zagrebu.

Je li u pitanju hrabrost ili ludost - mnogima je teško procijeniti.

'Malo nepromišljeno'

"I jedno i drugo, ali svaka joj čast, ja ne znam kako bih ja. Jer oni koji dođu ne razmišljaju puno, mislim lopovi", rekla je Iva.

"Vrlo je hrabra, profesionalna, pouzdana, a s druge strane malo je to nepromišljeno uči tako u obračun s nekim tko ima oružje, ja nisam tako hrabra pa joj se divim", rekla je Ružica.

Ali kako je i sama napadnuta djelatnica trgovine opisala - to nije trenutak za kalkuliranje već instinktivno djelovanje.

"Zapravo se u našem živčanom sustavu upali dio koji se zove simpatikus koji ubrzava sve u nama i on se zove fight or flight, neke ljude će natjerati da se bore s opasnošću, a druge da pobjegnu od opasnosti. Stvar je u tome da kad se ubrza krvotok i rad srce, gasi se fokus", objasnila je psihologinja Dajana Čopec.

Teško je zato raspravljati o nečijoj reakciji u situaciji koju inače viđamo samo u filmovima. Neustrašivoj prodavačici slijedi oporavak u krugu obitelji.