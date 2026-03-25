Kako nagraditi heroinu iz Mostara? Edin: 'Pogriješila je profesiju, SIPA treba ovakav kadar'

Snimka nevjerojatne hrabrosti jedne trgovkinje iz Mostara oduševila je, ali i šokirala javnost. Oko 20 sati maskirani pljačkaš, naoružan automatskom puškom, upao je u trgovinu u mostarskom naselju Zalik.

U jednom je trenutku izvukao automatsku pušku i krenuo u akciju, ali nije očekivao da će mu se hrabra prodavačica odlučno suprotstaviti.

Tijekom naguravanja i natezanja s oružjem došlo je i do rafalne pucnjave, ali ona nije posustala. Pljačkaš je na kraju pobjegao. Heroina iz Mostara zadobila je lakše tjelesne ozljede, a za počiniteljem policija intenzivno traga.

'Nećeš ti pušku'

"Meni je samo bila poanta da mu ne dam pušku da ju uperi prema meni. Ja sam pušku non-stop rušila prema podu. Vjerojatno je on prvi okinuo taj okidač, uglavnom bila je repetirana, sve je bilo spremno, zapeto", rekla je prodavačica i dodala da ju je jednostavno bilo strah te puške.

"Ja sam uzela pušku, nećeš pušku ti, borit ćemo se za pušku pa što dalje bude. Međutim, mene je bilo strah prepustit mu pušku jer nisam znala hoće li, kada se okrenem, pucati u mene. Tako da sam ja i s njim i s puškom izašla pred trgovinu i tu me opet srušio na pod i nekoliko me puta udario u glavu. Tu sam mahinalno popustila i on je uzeo pušku i otišao između zgrada", ispričala je prodavačica.

Pitamo vas

O ovom nevjerojatno hrabrom činu pitali smo i vas: "Kako treba nagraditi hrabru prodavačicu iz Mostara?"

Evo nekih vaših odgovora:

"Žena ima hrabrosti, pogriješila je profesiju, mislim da je treba nagraditi novim zaposlenjem. SIPA treba ovakvog hrabrog kadra", napisao je Edin Alkaz.

"Nema tog čime bi je mogli nagraditi za njezinu reakciju i hrabrost, riskirala je svoj život", komentirala je Milka Krecar.

"Treba je zaposliti u policiji", smatra Damir Anić.

"Puna i najveća mirovina koja stupa na snagu odmah", napisala je Julijana Pranjić.