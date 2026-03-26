'PRATITE HAK' /

Pravi snijeg tek stiže u Liku! Direktor Lika cesta: 'Ne ulazite u zabrane, stavili smo ih s razlogom'

O nevremenu u Lici razgovarali smo s direktorom Lika cesta, Josom Vrkljanom, koji ističe da je najviše snijega palo na području Sjeverne Like, na području Kapele, Plitvičkih jezera i Donjeg Lapca.

"Ovim putem apeliram na vozače da stvarno prate obavijesti na HAK-u i ne ulaze u zabranu jer ako je mi stavimo, stavili smo je sigurno s razlogom", upozorio je Vrkljan.

Veliki i pravi snijeg u Lici tek se očekuje pa se vozače poziva na oprez i izbjegavanje polaska na put, ako mogu. 

26.3.2026.
19:53
Nikolina Radić
LikaSnijegOtežan PrometZimske SlužbeNevrijeme
