Pravi snijeg tek stiže u Liku! Direktor Lika cesta: 'Ne ulazite u zabrane, stavili smo ih s razlogom'

'SNJEŽNO ZATIŠJE' /
Lici tek prijeti pogoršanje vremena, voditelj HAC-a poslao važno upozorenje vozačima
O nevremenu u Lici razgovarali smo s direktorom Lika cesta, Josom Vrkljanom, koji ističe da je najviše snijega palo na području Sjeverne Like, na području Kapele, Plitvičkih jezera i Donjeg Lapca.
"Ovim putem apeliram na vozače da stvarno prate obavijesti na HAK-u i ne ulaze u zabranu jer ako je mi stavimo, stavili smo je sigurno s razlogom", upozorio je Vrkljan.
Veliki i pravi snijeg u Lici tek se očekuje pa se vozače poziva na oprez i izbjegavanje polaska na put, ako mogu.