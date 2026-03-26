Neodgovorni vozači s ljetnim gumama stvaraju probleme u Gorskom kotaru: 'Klasična priča'

Gorski kotar od jutros je zameten snijegom, a snažno nevrijeme paraliziralo je promet.

Zbog gustog snijega, koji ne prestaje padati, ceste su zatrpane pa su zimske službe cijeli dan na terenu. Čiste se i autoceste i državne ceste, kao i lokalne.

Prometuje se otežano i usporeno. Od Rijeke do Bosiljeva autocestom mogu prometovati samo osobna vozila jer probleme stvara i jak vjetar.

Gorani nisu iznenađeni

Doduše, Gorani nisu iznenađeni jakim snijegom, iako su još jučer hodali u kratkim rukavima.

Gradonačelnik Delnica, Igor Pleše, kazao je kako je na terenu 12 strojeva koji čiste 90 kilometara lokalnih cesta Grada Delnica. Ističe da je situacija pod kontrolom te da nisu iznenađeni ovim nevremenom.

"Snijeg se najavljivao, Gorani su spremni na ovakve uvijete, ima ga nešto manje nego što je planirano, ali se očekuje da će padati cijelu noć", rekao je Pleše.

Ljetne gume na cestama

U jutarnjim satima kod Gornjeg Jelenja došlo je do zastoja prometa nakon što je autobus udario u stijenu. U nesreći je, nasreću, tek lakše ozlijeđena jedna osoba.

Pleša ističe da je problema bilo i zbog ljudi koji su odlučili na put s ljetnim gumama.

"Klasična priča. Uvijek ima pojedinaca koji putuju, najčešće u tranzitu, s ljetnim gumama. Unatoč upozorenjima, oni su krenuli na put. Oni u stvari stvaraju probleme jer priječe put ralicama", rekao je Pleše.

Zbog snijega, Pleše najavljuje da je moguće i otvaranje skijališta Platak.

"Bilo bi dobro što se tiče turizma", rekao je Pleše.