Lici tek prijeti pogoršanje vremena, voditelj HAC-a poslao važno upozorenje vozačima

'SNJEŽNO ZATIŠJE' /

Snježna ciklona zahvatila je i Liku. Policija i cestari tek očekuju pogoršanje vremena na tom području, posebne upute stižu vozačima kamiona.

"Kroz noć i sutra kroz jutro očekujemo i dalje snježne padaline, u jednom dijelu večeri čak intenzivnije. Uz to će se iskombinirati pojačana bura od ranih večernjih sati, tako da prometna prognoza bi bila - neka ne ide tko ne mora", poručio je Domagoj Lončar, voditelj HAC-ove Tehničke jedinice održavanja Bosiljevo.

