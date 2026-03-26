Dramatično stanje u Zagrebu! Vatrogasci ne staju, nove intervencije stižu svaki sat: 'Bili smo spremni!'

Zagrebački vatrogasci cijeli su dan na terenu i neprestano uklanjaju posljedice nevremena, dok se situacija i dalje ne smiruje. Do sada su imali oko 50 intervencija.

Na zagrebačkim Krugama se stablo naslonilo na stambenu zgradu. RTL Danas je tamo razgovarao s Tomislavom Resmanom, zamjenikom zapovjednika JVP-e Grada Zagreba, o današnjim intervencijama.

Koliko je ljudi na terenu te o kakvim je intervencijama riječ?

"Na terenu je trenutačnu 20-ak ekipa s 50 ljudi. Najčešće je riječ o uklanjanju stabala i granja koje su pale na prometnice, zatim imamo dosta uklanjanja limova, i bilo je jedno uklanjanje skele. Vrlo su zahtjevne fizički jer sve to treba ispiliti i sve to treba pomaknuti - isključivo su fizički teške. S time da ovaj vjetar koji puše nam onemogućava rad na visini s našim visinskim vozilima, tako da moraju dečki to sve pješice odrađivati, dok bi prije mogli koristiti autoljestve ili druga visinska vozila", objasnio je.

Kolika je materijalna šteta?

"Imamo dosta zabilježenih intervencija gdje su nastradali auti i to nekoliko auta u jednom padu drveta. Teško mi je reći kolika je materijalna šteta, ali 30-ak automobila je sigurno stradalo", rekao je Resman.

Čeka vas duga noć - jeste li bili spremni za ovo?

"Bili smo pripremljeni jer smo na vrijeme dobili dojavu od DHMZ-a, i mediji su obavještavali da nas čeka nekakvo nevrijeme, tako da smo se mi pripremili za ovu situaciju. Nadam se da će se vjetar smirivati, pa da ćemo lako završavati sve te intervencije, trenutno odrađujemo tih 20, a imamo još 30-ak na čekanju. Svakih sat vremena se pojavi novih 10-ak intervencija. U pripravnosti ćemo imati nekakvih 50-ak pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava i nekakvih 60-ak profesionalnih vatrogasaca. Mi to sve skupa odrađujemo - tako da građani mogu biti sigurni", objasnio je.