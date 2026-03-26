FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DUGA NOĆ /

Dramatično stanje u Zagrebu! Vatrogasci ne staju, nove intervencije stižu svaki sat: 'Bili smo spremni!'

'Mi to sve skupa odrađujemo - tako da građani mogu biti sigurni'

26.3.2026.
20:09
Kristina Čirjak
VOYO logo
VOYO logo

Zagrebački vatrogasci cijeli su dan na terenu i neprestano uklanjaju posljedice nevremena, dok se situacija i dalje ne smiruje. Do sada su imali oko 50 intervencija.

Na zagrebačkim Krugama se stablo naslonilo na stambenu zgradu. RTL Danas je tamo razgovarao s Tomislavom Resmanom, zamjenikom zapovjednika JVP-e Grada Zagreba, o današnjim intervencijama.

Koliko je ljudi na terenu te o kakvim je intervencijama riječ?

"Na terenu je trenutačnu 20-ak ekipa s 50 ljudi. Najčešće je riječ o uklanjanju stabala i granja koje su pale na prometnice, zatim imamo dosta uklanjanja limova, i bilo je jedno uklanjanje skele. Vrlo su zahtjevne fizički jer sve to treba ispiliti i sve to treba pomaknuti - isključivo su fizički teške. S time da ovaj vjetar koji puše nam onemogućava rad na visini s našim visinskim vozilima, tako da moraju dečki to sve pješice odrađivati, dok bi prije mogli koristiti autoljestve ili druga visinska vozila", objasnio je.

Kolika je materijalna šteta?

"Imamo dosta zabilježenih intervencija gdje su nastradali auti i to nekoliko auta u jednom padu drveta. Teško mi je reći kolika je materijalna šteta, ali 30-ak automobila je sigurno stradalo", rekao je Resman.

Čeka vas duga noć - jeste li bili spremni za ovo?

"Bili smo pripremljeni jer smo na vrijeme dobili dojavu od DHMZ-a, i mediji su obavještavali da nas čeka nekakvo nevrijeme, tako da smo se mi pripremili za ovu situaciju. Nadam se da će se vjetar smirivati, pa da ćemo lako završavati sve te intervencije, trenutno odrađujemo tih 20, a imamo još 30-ak na čekanju. Svakih sat vremena se pojavi novih 10-ak intervencija. U  pripravnosti ćemo imati nekakvih 50-ak pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava i nekakvih 60-ak profesionalnih vatrogasaca. Mi to sve skupa odrađujemo - tako da građani mogu biti sigurni", objasnio je.

Jvp ZagrebVatrogasciIntervencijaNevrijeme
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike