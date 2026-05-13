Filmovi koji su osvojili Cannes film festival: Donosimo 7 naslova koje moraš pogledati na Voyo

Osvojiti Zlatnu palmu ili neku od glavnih nagrada znači upisati se u povijest, a zahvaljujući streaming platformama, remek-djela koja su tamo oduševila kritiku i publiku dostupna su nam na dlanu. Voyo u svojoj ponudi donosi impresivan izbor nagrađivanih filmova s Cannesa koji pokrivaju širok raspon žanrova i tema.

Najnoviji laureati Zlatne palme

Francuska sudska drama 'Anatomija pada' (Anatomie d'une chute) osvojila je Zlatnu palmu 2023. godine i postala globalni fenomen. Film prati spisateljicu Sandru, koju maestralno glumi Sandra Hüller, nakon što je optužena za ubojstvo supruga. Kroz napeto suđenje, redateljica Justine Triet ne istražuje samo pitanje krivnje, već secira kompleksan i turbulentan brak, ostavljajući gledatelje da sami donesu presudu.

Godinu ranije, 2022., Zlatnom palmom ovjenčan je 'Trokut tuge' (Triangle of Sadness), satirična crna komedija Rubena Östlunda. Film je nemilosrdna kritika svijeta superbogatih smještena na luksuzno krstarenje koje krene po zlu. Kada se preživjeli nađu na pustom otoku, društvena hijerarhija se u potpunosti okreće, što dovodi do apsurdnih i urnebesnih situacija.

Jedan od najvažnijih filmova 21. stoljeća, južnokorejski 'Parazit' (Parasite) redatelja Bong Joon Hoa, trijumfirao je u Cannesu 2019. godine prije nego što je poharao Oscare. Priča o siromašnoj obitelji Kim koja se infiltrira u dom bogate obitelji Park genijalna je mješavina trilera, crne komedije i oštre društvene satire o klasnim razlikama koje je nemoguće premostiti.

Intrigantne drame i neobični mjuzikli

Iz Cannesa 2023. godine stiže i 'Zona interesa' (The Zone of Interest), povijesna drama koja je osvojila Grand Prix. Redatelj Jonathan Glazer donosi ledenu studiju o banalnosti zla, prikazujući idiličan obiteljski život zapovjednika Auschwitza Rudolfa Hössa i njegove supruge u kući tik do zida logora. Užas nije prikazan, ali je konstantno prisutan kroz briljantan dizajn zvuka, što film čini jednim od najpotresnijih iskustava novije kinematografije.

Među najsvježijim naslovima s festivala u 2024. godini izdvaja se 'Emilia Perez', jedinstveni kriminalistički mjuzikl Jacquesa Audiarda. Zoe Saldaña glumi odvjetnicu koju unajmljuje vođa narko kartela kako bi mu pomogla u tranziciji u ženu. Ovaj moderni melodramatski spektakl nagrađen je nagradom žirija, dok je cijeli ženski glumački ansambl, uključujući Selenu Gomez, osvojio zajedničku nagradu za najbolju glumicu.

Moderni klasici koji ne stare

Voyo nudi i priliku za gledanje filmova koji su s vremenom stekli status remek-djela. 'Raspoloženi za ljubav' (In The Mood For Love) redatelja Wong Kar-waija danas se smatra jednim od najljepših filmova ikad snimljenih. Smješten u Hong Kong šezdesetih godina, film prati dvoje susjeda čiji se partneri upuštaju u aferu, dok se između njih rađa tiha i neizgovorena romansa. Tony Leung je za ovu ulogu 2000. godine u Cannesu osvojio nagradu za najboljeg glumca.

Tu je i 'Portret djevojke u plamenu' (Portrait of a Lady on Fire), vizualno raskošna romantična drama smještena u 18. stoljeće. Priča o slikarici koja potajno slika portret djevojke namijenjen njezinom budućem suprugu prerasta u snažnu priču o zabranjenoj ljubavi, pogledu i sjećanju. Film je 2019. osvojio nagradu za najbolji scenarij.

Ovaj izbor filmova pruža jedinstven uvid u suvremenu svjetsku kinematografiju i dokazuje zašto festival u Cannesu i dalje postavlja standarde u filmskoj umjetnosti.