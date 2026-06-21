Znate li kako se pravilno pere špinat? Ovaj ključan korak ne smijete propustiti

Špinat je s dobrim razlogom jedna od najcjenjenijih namirnica u prehrani. Bogat željezom, vitaminima i antioksidansima, temelj je zdrave prehrane. No, ispod njegove nutritivno bogate vanjštine krije se i potencijalna opasnost.

Mnogi vjeruju da je brzo ispiranje listova pod mlazom vode sasvim dovoljno, no stručnjaci za sigurnost hrane upozoravaju da takav pristup može biti opasno neadekvatan, ostavljajući za sobom nevidljive prijetnje poput bakterija i pesticida, piše Simply Recipes.

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Opasnosti koje vrebaju s listova

Za razumijevanje važnosti pravilnog pranja, nužno je poznavati put koji špinat prolazi od polja do stola. Raste nisko uz tlo, što njegove listove čini izravno izloženima zemlji, pijesku i mikroorganizmima. Prirodni nabori na listovima idealno su skrovište za prljavštinu, ali i za opasne bakterije poput E. coli i salmonele.

Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) povezala je nekoliko epidemija trovanja hranom upravo s nedovoljno opranim špinatom, s više od 270 zabilježenih slučajeva u većim incidentima od 2020. godine.

Osim bakterija, prisutni su i pesticidi. Iako se njihova upotreba regulira, ostaci kemikalija mogu se zadržati na površini listova. Čak i organski uzgojen špinat, koji koristi odobrene organske pesticide i prirodna gnojiva, zahtijeva temeljito pranje. Stoga, preskakanje pravilnog čišćenja predstavlja ne samo higijenski propust, već i zdravstveni rizik koji se ne bi smio zanemariti.

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Ispravan postupak pranja špinata

Učinkovitost čišćenja špinata ne ovisi o snazi vodenog mlaza, već o metodičnom pristupu koji uključuje potapanje i ciljano uklanjanje pesticida.

Potapanje za uklanjanje prljavštine

Ispiranje u cjedilu pod tekućom vodom ne bi smjelo biti jedini korak. Najefikasniji način za uklanjanje krupne prljavštine i pijeska jest potapanje. Napunite veliku, čistu zdjelu hladnom vodom.

Važno je ne koristiti sudoper, koji može biti izvor unakrsne kontaminacije. Potopite listove špinata u vodu i nježno ih promiješajte rukama 30 sekundi. Zatim rukama ili hvataljkom izvadite špinat iz zdjele, ostavljajući prljavštinu da se slegne na dno. Prolijte vodu, isperite zdjelu i ponovite postupak svježom vodom dva do tri puta, sve dok voda u zdjeli ne ostane potpuno čista.

Soda bikarbona protiv pesticida

Nakon uklanjanja vidljive nečistoće, slijedi ključan korak koji većina preskače: uklanjanje ostataka pesticida. Obična voda može isprati tek dio kemikalija, no istraživanja su pokazala da postoji daleko učinkovitije rješenje.

Najdjelotvornija metoda je otopina sode bikarbone, što je potvrdila i studija objavljena u časopisu Journal of Agricultural and Food Chemistry. U veliku zdjelu ulijte dvije šalice (oko pola litre) vode i dodajte jednu čajnu žličicu sode bikarbone. Dobro promiješajte i potopite listove špinata na 12 do 15 minuta. Alkalna otopina razgrađuje pesticide znatno efikasnije od same vode. Nakon namakanja, špinat temeljito isperite pod blagim mlazom hladne vode.

Treba li prati već oprani špinat?

Police trgovina pune su praktičnih pakiranja špinata s oznakama "oprano i spremno za jelo" ili "trostruko oprano". To postavlja logično pitanje: je li potrebno ponovno pranje? Ovdje se mišljenja stručnjaka razilaze. Neki, poput profesora Keitha Warrinera sa Sveučilišta u Guelpu, tvrde da je ponovno pranje takvog špinata nepotrebno i čak rizično.

"Postoji veći rizik od kontaminacije špinata iz sudopera, spužvi i kuhinjskih površina", upozorava. Međutim, drugi stručnjaci i smjernice FDA-a savjetuju dodatan oprez, osobito za rizične skupine. Trudnice, osobe s oslabljenim imunitetom i mala djeca trebali bi isprati i prethodno oprani špinat kao dodatnu mjeru sigurnosti. Konačna odluka je na potrošaču, no u slučaju nedoumice, kratko ispiranje u čistoj posudi neće naštetiti.

Sušenje špinata i najčešće pogreške

Nakon pranja, ključno je temeljito osušiti špinat. Vlaga je idealno okruženje za razmnožavanje bakterija, a mokri listovi će puno brže propasti. Najbolji alat za to je centrifuga za salatu. Ako je nemate, nježno posušite listove čistom kuhinjskom krpom ili papirnatim ručnicima.

Opran i osušen špinat čuvajte u hladnjaku, umotan u blago vlažan papirnati ručnik unutar plastične vrećice ili posude. Tako će ostati svjež i do pet dana. Potrebno je izbjegavati čestu pogrešku pranja toplom vodom; ona oštećuje staničnu strukturu listova i uništava vitamine. Uvijek koristite hladnu vodu.

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