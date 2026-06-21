Paklene vrućine, a plaže se pune: Pogledajte kako je izgledao prvi dan ljeta diljem Hrvatske

Prvi dan ljeta diljem Hrvatske donio je visoke temperature, sunce i pravi ljetni ugođaj. Dok su se građani Zagreba od vrućine sklanjali u hladovinu parkova i drugih zelenih površina, stanovnici Osijeka osvježenje su potražili na omiljenim gradskim kupalištima Kopiki i Copacabani. Na obali je sezona kupanja već u punom zamahu pa su plaže u Puli, Splitu i Dubrovniku bile ispunjene kupačima koji su iskoristili sunčani dan za uživanje uz more. Pogledajte kako je izgledao prvi dan ljeta u hrvatskim gradovima kroz našu fotogaleriju.