Ovi automobili se isplate kupiti u Hrvatskoj za 35.000 €: 'Kralj omjera cijene i kvalitete'

Kupnja novog automobila u 2026. godini postala je kompleksan zadatak, obilježen tehnološkim tranzicijama, rastućim cijenama i sve strožim ekološkim i sigurnosnim normama.

Za hrvatske kupce, budžet od 35.000 eura predstavlja svojevrsnu zlatnu sredinu - prag koji otvara vrata svijeta dobro opremljenih, prostranih i modernih obiteljskih vozila, ali i granicu koju mnogi ne žele prijeći. Dok se tržište priprema za nadolazeće promjene, od potpune primjene novih sigurnosnih propisa do jačanja ponude električnih vozila, upravo je sada trenutak za analizu modela koji nude najbolji omjer uloženog i dobivenog.

U ponudi dominiraju SUV i crossover modeli, no klasični kompakti i dalje drže svoje važne pozicije, nudeći praktičnost i efikasnost.

Ipak, nadolazeće regulatorne promjene i neizbježan rast cijena signaliziraju da je sada možda i posljednji trenutak za kupnju automobila s naprednim benzinskim ili hibridnim motorom po relativno pristupačnoj cijeni. Izbor je na kupcima, a on zahtijeva pažljivo vaganje između trenutnih potreba, dugoročnih troškova i pogleda u ne tako daleku, elektrificiranu budućnost.

Donosimo detaljan pregled dvadeset modela koji se u Hrvatskoj mogu kupiti unutar ovog cjenovnog okvira, nudeći uvid u njihove ključne karakteristike, performanse i poziciju na tržištu koje se mijenja brže no ikad.

>>> U galeriji pogledajte o kojim modelima automobila je riječ <<<