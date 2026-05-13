Nova upozorenja za Europu: Najveće ekonomije gube zamah, dvije zemlje u recesiji!

Gospodarstvo eurozone usporilo je i u prva tri ovogodišnja mjeseca, uz tek marginalan rast, dok je tempo rasta na razini Europske unije bio stabilan, pokazale su u srijedu prve procjene europskog statističkog ureda.

Gospodarska aktivnost u eurozoni porasla je u prvom tromjesečju za 0,1 posto u odnosu na prethodna tri mjeseca kad je, prema važećem podatku, uvećana za 0,2 posto, izračunali su statističari na temelju sezonski prilagođenih podataka, potvrdivši preliminarnu procjenu objavljenu krajem travnja.

Na razini EU-a rast je prema revidiranom podatku iznosio 0,2 posto, kao i u prethodnom kvartalu. Preliminarna procjena pokazivala je rast od 0,1 posto.

BDP nasnažniji u Finskoj

Prva procjena BDP‐a temelji se na podacima zemalja članica koje pokrivaju 99 posto BDP‐a eurozone, te 96 posto BDP‐a Europske unije, napominje Eurostat.

Eurostat nije raspolagao podacima za Dansku, Grčku, Hrvatsku, Latviju, Luksemburg, Maltu, Poljsku i Sloveniju, pokazuju tablice.

Najsnažnije je u prva tri ovogodišnja mjeseca, među zemljama čijim je podacima Eurostat raspolagao, porasla aktivnost u Finskoj, za 0,9 posto u odnosu na prethodna tri mjeseca. Slijedi Mađarska s rastom od 0,8 posto, a blizu je i Bugarska gdje je aktivnost porasla za 0,7 posto.

Skupina 'velike četvorke'

U skupini "velike četvorke" najsnažnije je na tromjesečnoj razini i u razdoblju od siječnja do ožujka porasla aktivnost u Španjolskoj, za 0,6 posto, nešto blaže nego u prethodna tri mjeseca.

U Njemačkoj uvećana je za 0,3 posto, uz tek blago ubrzanje aktivnosti. Talijansko gospodarstvo poraslo je 0,2 posto, neznatno blaže nego u prethodna tri mjeseca, dok je francuski BDP stagnirao u usporedbi s prethodnim tromjesečjem kad je bio uvećan za 0,2 posto.

Irska je pak kliznula u recesiju, uz pad aktivnosti za dva posto u odnosu na prethodna tri mjeseca kada je bila potonula za 3,8 posto, uz napomenu statističara o metodološkoj razlici u izračunima.

Aktivnost je, među zemljama čijim je podacima raspolagao Eurostat, u prvom kvartalu pala u odnosu na prethodni kvartal još u Litvi, za 0,4 posto, te u Rumunjskoj i Švedskoj, za 0,2 posto.

Rast gospodarstva u eurozoni

Godišnja usporedba pokazuje rast gospodarske aktivnosti u eurozoni u prva tri ovogodišnja mjeseca za 0,8 posto, pokazuje prva procjena Eurostata koja je u skladu s preliminarnom. U četvrtom tromjesečju lani uvećana je na godišnjoj razini za 1,3 posto.

Posustajanje aktivnosti pokazuju i novi izračuni za Europsku uniju, uz stopu rasta od 1,0 posto nakon 1,4-postotnog rasta u četvrtom kvartalu, što je u skladu s preliminarnom procjenom.

Među zemljama čijim je podacima Eurostat raspolagao 17 ih je bilježilo rast aktivnosti, a samo dvije pad u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.

Irska u recesiji

Daleko najsnažniji rast BDP-a, prema raspoloživim podacima Eurostata, na godišnjoj je razini u prvom kvartalu ostvario Cipar, po stopi od tri posto. U stopu ga slijedi Bugarska, s rastom od 2,9 posto.

Najsnažniji rast na godišnjoj razini u skupini četiriju vodećih gospodarstava ponovno je bilježila Španjolska, za 2,7 posto. Slijedi Francuska s rastom BDP -a za 1,1 posto te Italija gdje je uvećan za 0,7 posto.

Aktivnost u njemačkom gospodarstvu uvećana je pak svega 0,3 posto, tek nešto blaže nego u prethodna tri mjeseca, što je ujedno najslabiji rast među zemljama čijim je podacima raspolagao Eurostat.

Pad aktivnosti na godišnjoj razini bilježile su Irska, za 6,3 posto, te Rumunjska gdje je gospodarska aktivnost pala za 1,5 posto, pokazuju tablice.