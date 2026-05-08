Novo istraživanje: Velika većina Europljana smatra da je članstvo u Uniji pozitivno

Novo istraživanje Eurobarometra provedeno uoči Dana Europe pokazuje da gotovo tri četvrtine (72 %) Europljana smatra da je članstvo u Europskoj uniji pozitivno za njihovu zemlju. 75 % ispitanika smatra se građanima EU-a, što je jednako dosad najvećem zabilježenom postotku iz proljeća 2025.

U izazovnom globalnom kontekstu snažno je izraženo stajalište Europljana da je EU stabilizacijska sila (73 %, + 6 postotnih bodova). 81 % (+ 2 postotna boda) znatno podupire zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku svih država članica.

Većina Europljana vjeruje Europskoj uniji (51 %), što je tri postotna boda više nego u istraživanju provedenom u jesen 2025. Potpora odgovoru EU-a na rusku invaziju na Ukrajinu i dalje je stabilna.

Razlozi zabrinutosti

Ispitanici potvrđuju i visoku razinu potpore euru (74 %). Gotovo šest od deset građana EU-a (57 %) zadovoljno je načinom na koji funkcionira demokracija u Uniji. Prema ispitanicima, vrijednosti koje najbolje predstavljaju EU jesu mir (41 %), demokracija (32 %), poštovanje vladavine prava, demokracija i temeljna prava (28 %). Teme koje zabrinjavaju Europljane sve više su određene događajima na globalnoj razini.

Na razini EU-a glavni razlog za zabrinutost trenutačno je sukob na Bliskom istoku (25 %), a slijede šira međunarodna situacija (23 %) i ruski rat protiv Ukrajine (20 %). Istodobno, troškovi života i dalje su glavni razlog za zabrinutost na nacionalnoj i osobnoj razini: navodi ih 36 %, odnosno 52 % ispitanika.

Standardno istraživanje Eurobarometra br. 105 provedeno je od 12. ožujka do 5. travnja 2026. u svih 27 država članica.

