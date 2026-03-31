PORAZNA STATISTIKA /

Hrvatska ima najveću inflaciju u eurozoni: Poznat je glavni uzrok rasta cijena

Hrvatska ima najveću inflaciju u eurozoni: Poznat je glavni uzrok rasta cijena
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Nakon Hrvatske slijedi Litva s 4,5 posto

31.3.2026.
12:00
Hina
Patrik Macek/PIXSELL
Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni u ožujku su u odnosu na ožujak 2025. godine u prosjeku više za 4,8 posto, dok su u odnosu na veljaču više za 1,4 posto, objavio je u utorak Državni zavod za statistiku, dok podaci Eurostata pokazuju da je Hrvatska u ožujku imala najveću inflaciju u eurozoni.

Značajan je skok međugodišnje stope inflacije u odnosu na veljaču, kada je iznosila 3,8 posto te siječanj 3,4 i prosinac 3,3 posto.

Što je uzrokovalo rast cijena?

Na rast cijena dominantno su utjecale cijene energije.

Naime, promatrano prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), energija je u ožujku u odnosu na ožujak 2025. poskupjela za 11,3 posto, usluge 7,8 posto, a hrana, piće i duhan 3,9 posto. Industrijski neprehrambeni proizvodi pojefitinili su za 0,6 posto.

Na mjesečnoj razini, energija je poskupjela za pet posto, industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije za 1,5 posto, usluge za 0,7 posto te hrana, piće i duhan, za 0,1 posto.

Prema podacima Eurostata, cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u ožujku 2026. u odnosu na ožujak 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 4,7 posto dok su u odnosu na veljaču ove godine više za 1,2 posto.

Eurostatove tablice pokazuju da je Hrvatska u ožujku imala najvišu stopu inflacije u eurozoni, a nakon nje slijedi Litva s 4,5 posto. Konačni podaci indeksa potrošačkih cijena za ožujak 2026. objavljuju se 16. travnja.

