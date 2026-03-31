Uskoro sve skuplje? Rat diže cijene plina i transporta, a stručnjaci upozoravaju: 'Najgore tek dolazi'

Zašto bi već za koji tjedan cijena rajčice ili paprike mogla porasti? Zato jer se uzgajaju u staklenicima, a staklenici se griju prirodnim plinom, koji zbog rata u Iranu raste.

A zašto bi skuplje plaćali banane, ananas i kavu? Zato što stižu iz Kolumbije, Kostarike i Brazila, a transport je sve skuplji. Kaos zbog oluje, kaos zbog rata u Iranu, odnosno, skupljeg goriva.

"Smatramo da će se sa ovim poskupljenjem već sada osjetit na uskrsnoj košarici poskupljenje namirnica, a neka budućnost je dosta neizvjesna, očekujemo da će još biti i gore stanje", rekao je poljoprivrednik Neven Novak.

"Pa jako je teško bilo šta prognozirati, ali zasad ima najava da bi cijena povrća i voća mogla rasti, pogotovo onoga koji se radi u staklenicima i plastenicima, pošto smo mi veliki uvoznik hrane", odgovorio je poljoprivredni analitičar Miroslav Kuskunović na upit što bi bilo prvo na udaru.

Znači rajčica, paprika, krastavci zbog staklenika možda idu gore – a zbog cijene transporta i banane, no tu nije kraj.

"Ananas, neke vrste citrusa, sve što dolazi iz dalekih krajeva, bojimo se da će to biti i onaj naš svakodnevni užitak a to je kava, da će narasti zbog cijene transporta i neki ulazi mesa koji ulaze u europsku uniju", rekao je Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore.

Cijene neprestano rastu

Prva povećanja cijena, kažu stručnjaci, mogla bi se vidjeti već za dva do tri tjedna. Skuplje gorivo plus skuplje gnojivo jednako opasni koktel inflacije, i to ne samo u Hrvatskoj. Britanske farme i mega staklenici, talijanska polja, nizozemski pogoni - to je svugdje glavna vijest.

"One bijele vreće su pune gnojiva Urea, to je sastavni dio. Otkad je rat počeo udvostručena im je cijena. Od 300 dolara do više od 600 dolara", rekao je britanski novinar UK Sky-a Paul Kelso.

"Cijena goriva i gnojiva se udvostručila. To je ogromno opterećenja za naše novčanike", rekao je talijanski poljoprivrednik Robert Gugliotti.

"Dizel je jednostavno puno skuplji. Sve transportne tvrtke počinju naplaćivati sve veće dodatke za gorivo. To na kraju čini i ovu iceberg salatu skupljom", ispričao je nizozemski uvoznik voća i povrća Robert Rietdijkm.

"Mislim da nije, mislim da nije, izlika je nama u Hrvatskoj da se bavimo cijenama jer će nama cijene rasti sve dok smo ovisni o uvozu hrane", rekao je Kuskunović da je smatra da je ovo nekome izlika da digne cijene.

Ono što je najgore, analitičari smatraju da rat sutra završi – opet se ne bi sve tako brzo vratilo na staro, farmeri bi se oporavljali najmanje šest mjeseci, ako ne i duže.