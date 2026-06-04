MMA svijet zavijen u crno: Preminuo bivši UFC i KSW borac

MMA svijet oplakao je bivšeg UFC-ovog i KSW-ovog borca Jaya Silvu. Poljska organizacija FAME, za koju se pod zadnje borio, objavila je kako je Silva preminuo u 46. godini života.

Silva se tijekom karijere natjecao za Bellator, KSW, MFC i UFC. Debitirao je u UFC-u u rujnu 2009. protiv C.B. Dollawaya kada je poražen. U UFC-u je upisao još jednu borbu, protiv Chrisa Lebena i tu je poražen jednoglasnom odlukom. Njegova posljednja borba bila je poraz od Denisa Labryge u travnju 2025. Sveukupno je karijeru završio s omjerom 12-13-1.

Nakon što je napustio UFC, borio se protiv boraca kao što su Hector Lombard, Kendall Grove, Sam Alvey i Mariusz Pudzianowski.

Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci zawodnika FAME Jaya Silvy.



Jay swoimi występami wnosił wielki uśmiech, pozytywne emocje i profesjonalizm prawdziwego sportowca. Na zawsze pozostanie częścią historii naszej federacji!



Bliskim, rodzinie oraz przyjaciołom Jaya składamy… pic.twitter.com/dnRRA3MB8N — FAME MMA (@famemmatv) June 1, 2026

S dubokom tugom objavljujemo smrt FAME borca ​​Jaya Silve. Svojim nastupima, Jay je donosio prekrasan osmijeh, pozitivnu energiju i profesionalnost pravog sportaša. Zauvijek će ostati dio povijesti naše federacije! Izražavamo najiskreniju sućut Jayevim voljenima, obitelji i prijateljima. Počivaj u miru", napisala je poljska promocija na svojim mrežama.

Od Silve se oprostio i KSW, a uzrok smrti nije objavljen.