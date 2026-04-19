KSW 117 /

Hrvatska braća pokorila Varšavu: Debitant Luka slavio nakon manje od minute borbe

Hrvatska braća pokorila Varšavu: Debitant Luka slavio nakon manje od minute borbe
Foto: IGOR JAKUBOWSKI/400MM.PL/imago sportfotodienst/Profimedia

Luka Vrtačić slavio je nakon samo 40 sekundi borbe. Njegov brat Andi je također slavio u prvoj rundi

19.4.2026.
11:45
Sportski.net
Jučer se u Varšavi održala 117. priredba KSW-a, a Hrvatska je imala svoje predstavnike. U Varšavi su nas predstavljala braća Vrtačić, Andi i Luka, koji su se borili u srednjoj teškoj kategoriji.

Luka Vrtačić u svom KSW debiju borio se protiv Jaceka Gaća u prvoj borbi glavnog dijela programa priredbe. Vrtačić je u meč krenuo silovito i već na početku nametnuo ritam te najavio što slijedi. Najprije je preciznim lijevim direktom uzdrmao Gaća, a potom ga je snažnim desnim overhandom srušio. Nakon toga uslijedila je serija udaraca u parteru, zbog koje je sudac prekinuo meč i dodijelio Luki pobjedu nakon samo 40 sekundi borbe. Taj trenutak pogledajte ovdje.

Njegov brat Andi je nešto iskusniji borac koji se već borio u KSW-u. On je u četvrtoj borbi glavnog dijela večeri također slavio nakon tehničkog nokauta u prvoj rundi protiv Alberta Odzimkowskog. Ključni trenutak dogodio se kada je tridesetjednogodišnji Puljanin pogodio sedam godina starijeg protivnika razornom "1-2" kombinacijom kojom ga je po drugi put srušio. Nakon toga Odzimkowski nije imao spasa, a Vrtačić je upisao drugu pobjedu u jednoj večeri. Taj trenutak pogledajte ovdje.

Andi VrtačićKsw
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
