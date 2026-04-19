Hrvatska braća pokorila Varšavu: Debitant Luka slavio nakon manje od minute borbe

Jučer se u Varšavi održala 117. priredba KSW-a, a Hrvatska je imala svoje predstavnike. U Varšavi su nas predstavljala braća Vrtačić, Andi i Luka, koji su se borili u srednjoj teškoj kategoriji.

Luka Vrtačić u svom KSW debiju borio se protiv Jaceka Gaća u prvoj borbi glavnog dijela programa priredbe. Vrtačić je u meč krenuo silovito i već na početku nametnuo ritam te najavio što slijedi. Najprije je preciznim lijevim direktom uzdrmao Gaća, a potom ga je snažnim desnim overhandom srušio. Nakon toga uslijedila je serija udaraca u parteru, zbog koje je sudac prekinuo meč i dodijelio Luki pobjedu nakon samo 40 sekundi borbe. Taj trenutak pogledajte ovdje.

Njegov brat Andi je nešto iskusniji borac koji se već borio u KSW-u. On je u četvrtoj borbi glavnog dijela večeri također slavio nakon tehničkog nokauta u prvoj rundi protiv Alberta Odzimkowskog. Ključni trenutak dogodio se kada je tridesetjednogodišnji Puljanin pogodio sedam godina starijeg protivnika razornom "1-2" kombinacijom kojom ga je po drugi put srušio. Nakon toga Odzimkowski nije imao spasa, a Vrtačić je upisao drugu pobjedu u jednoj večeri. Taj trenutak pogledajte ovdje.