Crocop poslao žestoku poruku: 'Ako to napravi, na hladnoj ruci će mu sat navijati'

Legendarni Mirko 'Crocop' Filipović (51) spominje se kao mogući protivnik Hatefa Moeila u borbi za naslov prvaka teške kategorije FNC-a. Legendarni Mirko posljednji put se borio prije sedam godina, a sada se pojavila priča o senzacionalnom povratku.

Blasnici njemačkog UFD Gyma, braća Ivan i Tomi Dijaković, skupa s Moeilom, pokušavaju već neko vrijeme isforsirati tu borbu, no nema naznaka da bi se ona mogla dogoditi, a sada se o svemu oglasio i Crocop.

Sada je FNC na službenom Instagram profilu objavio Filipovićevu fotografiju i napisao da ga je čelnik FNC-a Dražen Forgač pitao je li spreman za taj meč, na što je dao jasan odgovor.

"Uvijek sam spreman. A ako me taj Hatef još jednom spomene… Bruda Dijaković će mu na hladnoj ruci sat navijati", rekao je Mirko.

Filipović je u mirovini od 2017., kada je prekinuo karijeru zbog zdravstvenih problema.

