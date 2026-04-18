UFFF /

Crocop poslao žestoku poruku: 'Ako to napravi, na hladnoj ruci će mu sat navijati'

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Mirko Filipović odgovorio na itanje je li spreman za meč protiv Moeila

18.4.2026.
19:35
M.G.
Legendarni Mirko 'Crocop' Filipović (51) spominje se kao mogući protivnik Hatefa Moeila u borbi za naslov prvaka teške kategorije FNC-a. Legendarni Mirko posljednji put se borio prije sedam godina, a sada se pojavila priča o senzacionalnom povratku.

Blasnici njemačkog UFD Gyma, braća Ivan i Tomi Dijaković, skupa s Moeilom, pokušavaju već neko vrijeme isforsirati tu borbu, no nema naznaka da bi se ona mogla dogoditi, a sada se o svemu oglasio i Crocop.

Sada je FNC na službenom Instagram profilu objavio Filipovićevu fotografiju i napisao da ga je čelnik FNC-a Dražen Forgač pitao je li spreman za taj meč, na što je dao jasan odgovor.

"Uvijek sam spreman. A ako me taj Hatef još jednom spomene… Bruda Dijaković će mu na hladnoj ruci sat navijati", rekao je Mirko.

Filipović je u mirovini od 2017., kada je prekinuo karijeru zbog zdravstvenih problema.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
