Crocop poslao žestoku poruku: 'Ako to napravi, na hladnoj ruci će mu sat navijati'
Mirko Filipović odgovorio na itanje je li spreman za meč protiv Moeila
Legendarni Mirko 'Crocop' Filipović (51) spominje se kao mogući protivnik Hatefa Moeila u borbi za naslov prvaka teške kategorije FNC-a. Legendarni Mirko posljednji put se borio prije sedam godina, a sada se pojavila priča o senzacionalnom povratku.
Blasnici njemačkog UFD Gyma, braća Ivan i Tomi Dijaković, skupa s Moeilom, pokušavaju već neko vrijeme isforsirati tu borbu, no nema naznaka da bi se ona mogla dogoditi, a sada se o svemu oglasio i Crocop.
Sada je FNC na službenom Instagram profilu objavio Filipovićevu fotografiju i napisao da ga je čelnik FNC-a Dražen Forgač pitao je li spreman za taj meč, na što je dao jasan odgovor.
"Uvijek sam spreman. A ako me taj Hatef još jednom spomene… Bruda Dijaković će mu na hladnoj ruci sat navijati", rekao je Mirko.
Filipović je u mirovini od 2017., kada je prekinuo karijeru zbog zdravstvenih problema.
