Šušnjar za RTL Danas: 'Nisam primijetio da cijene rastu, a država neće ni dopustiti neopravdano dizanje'

Država neće dopustiti neopravdano dizanje cijena - rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar u razgovoru za RTL Danas. A što je još imao za poručiti trgovcima?

"Nisam primijetio da cijene rastu, niti imam te signale. Međutim ova kriza je ozbiljna, ali ne traje dugo. Trenutno nema razloga za poskupljenja bilo kakva, i mislim da svi moramo biti svjesni svoje odgovornosti i podnijeti dio ove krize", rekao je ministar.

Jesu li, prema vama, ova poskupljenja i najavljena poskupljena - neopravdana?

"Kriza je ozbiljna, ali ne traje dugo da bi izazvala automatska i lančana poskupljenja. Pogotovo jer je Vlada RH donijela mjere, kojima je horizontalno pomogla gospodarstvu - od prolongiranja kredita do pomoći prijevoznicima - tako da ne vidim razloga za takva neopravdana poskupljenja."

Koje alate Vlada tu još ima na raspolaganju?

"Vlada ima još niz alata, ali s obzirom na smirivanje na energetskom tržištu, kojem svjedočimo zadnjih par dana, i zbog toga također pozivan na razumnost prilikom formiranja tih cijena jer nerazumno podizanje cijena u smislu ove energetske krize, ali i pomoć koje država daje svi akterima na tržištu nije dobra, i neće država dopustiti da se neopravdano dižu cijene."

Što ćete vi učiniti?

"Vidit ćemo kad dođe do toga - djelovat ćemo promptno - kao što smo temeljito djelovali i za ovu krizu. Cjenici su jedno, a cijene na policama su nešto sasvim drugo."

Hoćete li možda razgovarati s njima?

"Mi cijelo vrijeme vodimo dijalog koji je konstruktivan svim dionicima, ne samo trgovine, nego općenito u gospodarstvu. Trenutačno ne razmišljamo o listi ograničenih proizvoda, jer nema potrebe, ali nadam se da neće doći do potrebe da širimo tu listu. Ali potrošači su u fokusu, standard hrvatskih građana je u fokusu Vlade, kao i naše gospodarstvo, ali i potrošači su pokazali svoju snagu."