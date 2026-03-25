Trgovci dobili nove cjenike, RTL Danas doznaje: Dio proizvoda na hrvatskim policama već poskupio

Kako raste cijena goriva, raste i pritisak na prijevoznike. Kažu, bez poskupljenja – voze u minus. "Mi svoje cijene transporta moramo dizati, inače radimo s gubitkom. Po izračunima, povećanje cijene prijevoza ide za nekih 10 posto", kazao je za RTL Danas predsjednik Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika Branko Trstenjački.

Dio prijevoznika kaže, već je podigao cijene. "Svakim danom kojim radimo bez podizanja cijene mi gubimo. Uzmite u obzir da smo sada kroz ova poskupljenja, troškovi goriva po taknu su se digli 240 eura, prema tome tih 240 eura netko mora platiti, mi to ne možemo sami podnijeti, jednostavno ne ide. Ako cijena goriva za dva tjedna ponovno naraste, opet ćemo morati podignuti cijene prema gore, ili ćemo ih korigirati, u što čisto sumnjam, ako cijena goriva bude pala", dodaje Trstenjački.

Rast cijena prijevoza već se prelio i na police trgovina. "Cjenici nam svakodnevno dolaze novi, kako od distributera, tako i od dobavljača. Uglavnom se ta poskupljena kreću sukladno rastu energenata. Poskupjeli su proizvodi koji su vezani uz logistiku i transport, jer je transportnim tvrtkama, odnosno logističarima nafta osnovni energent i oni su bili prisiljeni dizati cijene" izjavio je za RTL Danas potpredsjednik Hrvatske udruge poslodavaca - Udruga trgovina Mirko Budimir.

Cijene rastu, ali od trgovca do trgovca

Cijene na policama, uvjeravaju trgovci već rastu, ali ne jednako kod svih.

"Nažalost, neke cijene već sad počinju rasti, teško je precizirati koje. To sada ovisi od trgovca do trgovca i o tome koliko određene robe ima na zalihama, kako su njegove trgovine rasprostranjene. Trebamo imati u vidu da je Hrvatska dosta zahtjevna za distribuciju i tu su velike stavke kod trgovaca koji imaju po cijeloj zemlji svoje trgovine, velika je stavka transport, odnosno gorivo. O kojem poskupljenju možemo govoriti, teško je reći. Sve se veže uz energiju, kako ona bude išla gore tako će vjerojatno ići i cijene. Tu imamo mjere Vlade koje su dobrodošle, a koliko će one uspjeti ovo ublažiti to ćemo tek vidjeti“ kaže Budimir i dodaje:

"Poznato je kako je Hrvatska veliki uvoznik hrane. Vezani smo, kako na europsko tržite, tako i na svjetsko. Svi proizvodi koji dolaze van Europske unije oni su više poskupjeli u odnosu na proizvode koji dolaze iz Europske unije.“

I tako se, kažu ekonomisti pokreće cijeli lanac troškova. Kad poskupi gorivo, prvi na udaru su autoprijevoznici i logistika. Vrlo brzo to osjete i građani, kroz više cijene hrane i robe koja svakodnevno stiže na police. Ubrzo rastu i troškovi proizvodnje, poljoprivrede i energije, pa poskupljuju i usluge. Na kraju se sve prelije u opći rast cijena i skuplji život.

Ministarstvo gospodarstva: 'Nema razloga za poskupljenje'

"Pogledajte naše police, pa ćete vidjeti da hrana dolazi iz Brazila, Argentine, Južne Afrike, Turske – to će imati veliki utjecaj na inflaciju. Ako želimo imati opskrbljeno tržište, ako želimo imati 20 milijuna zadovoljnih i sretnih turista, morat ćemo platiti tu cijenu, a tu će cijenu platiti domaće stanovništvo“ pojašnjava ekonomski analitičar Damir Novotny.

Nema razloga za poskupljenje, tvrde u Ministarstvu gospodarstva iz kojeg upozoravaju na neprihvatljivost neopravdanih poskupljenja. S obzirom na to da su cijene goriva ograničene te pozivaju sve u lancu na odgovorno ponašanje.

"Cijena dizela i benzina je otišla jako gore, osobito dizela. Ona je prije napada na Iran ona je bila na nivou 750 dolara po toni, a onda je došla na 1470. Zanimljivo je da je od jučer do danas pala i sada se nalazi na 1240 eura, dakle od jučer do danas bilježimo pad cijena dizela za 8,2 posto. Osim cijene dizela pala je i cijena benzina 5 posto“ pojašnjava za RTL Danas predsjednik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan.