Tko je mladić koji je Hrvate uspio uvjeriti da zarađuje 80.000 € mjesečno? Otkrio nam je cijelu pozadinu priče

Postavljanje pločica? Može. Gletanje? Može. Adaptacija stana? Može. I tako nizom, ali - sve će sam. Iako nije formalno obrazovan za ijedno od ovih zanimanja, samouki mladić (21), kojeg su prozvali mladim keramičarom, sve to odrađuje bez problema. Svoj rad ponosno dijeli na društvenim mrežama u formi kratkih, ubrzanih videa zbog čega se krije iza naziva 'tajmleps'. Svoj identitet ne otkriva, što je još jedan od razloga zašto uspijeva zaintrigirati stotine tisuća Instagram i TikTok korisnika, no za net.hr odlučio je pričati, ali anonimno (ime i prezime poznati redakciji).

Video ima preko 400 tisuća pregleda

Viralnim videom o namjerno preuveličanoj zaradi od 80 tisuća eura za postavljanje pločica privukao je pažnju brojnih Hrvata. Bez ikakvog objašnjavanja, u svoj je video ubacio tekst: ‘Otkud mu za BMW-a? Renoviraj kupaonice. Cca 8.000 eura po prostoriji, 2 ili 3 kupaone tjedno - 80.000 eura mjesečno. Daljnju računicu odradi sam.’

Baš kao što je to i želio, komentari su se sami počeli nizati. Dio publike mu je čestitao i podržao ga, no velik broj ljudi odlučilo se na neslaganje, ismijavanje ili pak vrijeđanje. Tako ga je jedan korisnik nazvao ‘amaterčinom koja ne zna što govori’, a drugi poručio da je gotovo nemoguće završiti kupaonicu vrijednu nekoliko tisuća eura u tako kratkom roku. A njega, kako nam kaže, takvi komentari uopće nisu zasmetali - upravo suprotno.

"Svaki video koji objavim, objavim ga s razlogom", govori nam.

Odnosno, ponekad ‘rage baita’ ljude kako bi što više njih vidjelo kakvim se projektima bavi i kako bi ga algoritam na društvenim mrežama prepoznao. A to bi značilo da je tvrdio da se poslom poput postavljanja pločica može vrlo lako do sjajne zarade i željenog auta - ne zato što je to nužno realno u njegovom slučaju, nego da potakne ljude da ga ispravljaju i raspravljaju u komentarima.

Što je 'rage bait'?

Kada je riječ o ‘rage bait’ sadržaju, riječ je o internetskim objavama (video, fotografija, tekst) stvorenima da vas zasmetaju, frustriraju, uvrijede ili razbjesne, s jasnim ciljem - što više klikova i što veći promet na društvenim mrežama. Drugim riječima, digitalni kreatori često kažu nešto pretjerano, kontroverzno ili očito „krivo“ samo zato da ljudi krenu komentirati, svađati se i dijeliti sadržaj. Sve kako bi se privukla pažnja i povećala interakcija jer algoritmi na društvenim mrežama nagrađuju angažman (lajkove, komentare, dijeljenja), čak i kada su oni negativni. ‘Rage bait’ je toliko ustaljen na društvenim mrežama da ga je i Oxford University Press proglasio riječju 2025. godine.

Stvarna priča iza viralnih TikTok-ova

Iako svaki video ovog vrijednog mladića koji želi ostati anoniman ostavlja prostor za individualne interpretacije, on nam je otkrio zašto se baš odlučio za takvu vrstu sadržaja i koja priča stoji iza cijelog profila.

"Kako pridobiti pažnju na Balkanu, nego spominjanjem novca i BMW-a? Recite vi meni. Iskoristio sam to kao priliku da pokažem stvarnu ideju kanala ‘tajmleps’, koja je totalna kontra", pojašnjava nam i otkriva da u pozadini svega stoji jedna inspirativna priča.

Glavni akter ove priče ima samo 21 godinu, primarno radi kao konobar te ima velike snove i planove za budućnost. Oduvijek je sanjario o sportskim automobilima i zanimljivoj nekretnini, ali je shvatio da se to neće ostvariti ako nešto ne promijeni.

"Nakon tisuću ideja koje nisu oživjele i kad sam polako odustajao, odlučio sam svakodnevno nakon posla renovirati stari napušteni prostor iako u tom trenutku nisam imao pojma o građevini. Ali, kako bih sam sebe natjerao da ne odustanem od toga, odlučio sam otvoriti TikTok i Instagram profil i snimati ubrzana videa svega što radim", objašnjava nam.

Put do uspjeha?

Ujedno vraća film nekoliko godina unazad i prisjeća se da je s 19 godina shvatio da je upravo taj napušteni objekt njegov put do ‘uspjeha’. Ali napominje - ne zbog materijalnih postignuća i novaca, već zbog izgradnje samog sebe.

"Smatram da ljudi, uključujući mene, ograničavaju sami sebe s imaginarnim granicama o tome što su sve sposobni učiniti. Ideja iza mojih kanala nije samo privlačenje pažnje pretjeranim ili za neke ‘glupim’ izjavama i videozapisima u kojima se nekada može naći i istine, već motivacija svima da ganjaju svoje snove. A da biste to shvatili, neki put se mora čitati između redaka", zaključuje za naš portal.

A o svojem projektu ‘tajmleps’, čijim ste prizorima svjedočili u videu koji je obišao društvene mreže poručuje: ‘Trenutačno renoviram jedan stan, a uskoro se vraćam tamo gdje je sve počelo.’